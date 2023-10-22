單車迷注意！到南投福興溫泉騎車完成任務拿好禮
為推廣低碳綠色旅遊，南投埔里福興溫泉區今年設置自行車悠遊驛站，民眾可免費租借單車，縣府今更舉辦「悠遊一騎玩福興」領騎帶遊客探索埔里，明天起向當地遊客中心領取旅遊摺頁，騎單車完成指定任務，可兌換限量好禮，換完為止。
縣府指出，埔里福興溫泉區占地逾55公頃，設有溫泉區、壘球場、遊客中心、親子公園等公共設施，更鄰近能高瀑布、能高親水公園和中台禪寺等知名景點，為此設置自行車驛站，提供遊客免費租借服務，串聯並帶動福興及周邊低碳旅遊。
為讓民眾更了解福興溫泉區與周邊景點的單車旅遊動線，今舉辦「悠遊一騎玩福興」，由在地達人帶隊領騎導覽，帶領遊客從該溫泉區出發，騎經受奉宮、哲學之路、地母廟等著名景點，深入探索埔里，並規畫定向集章、趣味接力賽等活動。
觀光處長陳志賢說，為鼓勵民眾多騎行自行車，除了今日活動，民眾明天（23日）起向福興溫泉遊客中心領取旅遊摺頁後，騎自己的單車或向驛站租車完成自行車指定任務，可向該驛站兌換運動毛巾、矽膠環保杯及摺疊水壺等禮品，換完為止。
福興溫泉自行車悠遊驛站則提醒，該站服務時間為上午8時30分至下午4時30分，每次借用時間3小時，騎乘範圍僅限埔里鎮，須當日歸還，最後借用時間為下午3時；租車免費，但須提供本人證件，禁止雙載，且租車民眾需自行投保。
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