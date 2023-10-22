電動車格屢傳遭占用 中市貼「檢舉QR-Code」供民眾檢舉

台中市電動車總數突破6千輛，且數量持續攀升，市府持續增置充電車格，卻屢傳一般車輛占用，為減少違規停放狀況，交通局簡化檢舉程序，在專用車格旁告示牌上，張貼「檢舉QR-Code」，民眾僅需填寫基本資料，上傳照片即可完成檢舉，全民監督，加強裁罰效率。

交通局長葉昭甫指出，針對車主違規停放專用車格，交通局除擴大取締，也鼓勵民眾檢舉，專用車格旁豎立的告示牌標示檢舉QR-Code，掃描就會直接帶入違規日期、時間及地點，不需額外填寫，方便又快速。

中市停管處表示，民眾進入檢舉頁面後，需特別注意網頁上的*字號欄位必須填寫(如檢舉人姓名、違規車號、聯絡資訊等)，且檢舉照片需包含完整資訊(如專用格位標示牌面、車牌號碼、日期時間)，不可加工後製合成。