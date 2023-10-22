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影／營養午餐頻出包 營養師也揭南投校餐窘境

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
立委蔡培慧（中）今在南投召開學校飲食教育現況困境及改善方案座談會，盼推動訂定學校飲食專法。記者賴香珊／攝影
立委蔡培慧（中）今在南投召開學校飲食教育現況困境及改善方案座談會，盼推動訂定學校飲食專法。記者賴香珊／攝影

校園營養午餐每隔一段時間就出包，家長憂心，立委蔡培慧、陳培瑜今在南投召開「學校飲食教育現況困境及改善方案」座談會，邀農糧署、教育部與團膳業者、家長、營養師、兒少代表等交流，推動訂定專法，確保供餐營養健康也確保食安

立委蔡培慧指出，國內校餐有公辦公營、公辦民營、民辦民營等3種模式，但無統一規範確保校園食安，盼中央除給予相關補助更要推動學校飲食專法，從食材、配送、檢測到各校由營養師對各年級學童做食譜規畫等層層把關，建立完善制度。

以南投為例，南投營養午餐雖免費，但補貼未區隔食材、設備、運輸等費用，偏鄉校食材費遭運費壓縮，得針對各區域特性因地制宜；另校園供餐不是學生吃飽就好，還要吃得營養，但縣內營養師不足，因此須補足人力為孩子們的健康把關。

營養師公會全聯會監事許文音也提到，南投縣自設廚房比例9成4，營養師不足時可聘專業經理人，但不少專業經理人非本科系也無相關經驗。廚工難找，部分校方不敢管廚工，導致廚房環境欠佳；若廚工請假更糟，無人代理，師生餓肚子。

正因廚工、營養師等低薪又沒保障，導致投入意願低，專法上應食材與人力費用分開，並規畫相關人力平台以利支援遞補。而國內校餐多未確實留樣，出狀況後難溯源；餐具設備、中央廚房動線等設計不良，建置前應納入營養師等專業意見。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘則表示，校餐供應管理單位眾多，導致食安問題發生後難以溯源及究責，另校餐不美味造成剩食嚴重；許文音補充，有時不是校餐不好吃，而是採盒裝，飯菜混在一起，比起盤裝分開盛放，因此容易影響食慾。

立委陳培瑜說，全台學校供餐狀況不一，學生對營養午餐的需求也不同，地方政府校餐管理多頭馬車，須制定專法做為母法規範；餐盒食品公會全國聯合會理事長陳明信也贊同專法，22縣市有22個供餐版本，盼統一法源依據讓校餐制度化。

農糧署副署長蘇茂祥說，將持續推動食農教育法、校餐及其專法結合，嚴格把關第一線食材採購；教育部國教署專門委員薛承佑則說，會與立法院合作共同推動制定專法，相關設備、工程及課程等納入專家經驗，並加強專案經理人職前訓練。

學校飲食教育現況困境及改善方案座談會今在農糧署南投中興辦公室舉辦，眾人交流推動訂定學校飲食專法。記者賴香珊／攝影
學校飲食教育現況困境及改善方案座談會今在農糧署南投中興辦公室舉辦，眾人交流推動訂定學校飲食專法。記者賴香珊／攝影
立委蔡培慧（中）今在南投召開學校飲食教育現況困境及改善方案座談會，盼推動訂定學校飲食專法。記者賴香珊／攝影
立委蔡培慧（中）今在南投召開學校飲食教育現況困境及改善方案座談會，盼推動訂定學校飲食專法。記者賴香珊／攝影
「學校飲食教育現況困境及改善方案」座談會今在農糧署南投中興辦公室舉辦，眾人交流推動訂定學校飲食專法。記者賴香珊／攝影
「學校飲食教育現況困境及改善方案」座談會今在農糧署南投中興辦公室舉辦，眾人交流推動訂定學校飲食專法。記者賴香珊／攝影
立委蔡培慧（左3）今在南投召開學校飲食教育現況困境及改善方案座談會，盼推動訂定學校飲食專法。記者賴香珊／攝影
立委蔡培慧（左3）今在南投召開學校飲食教育現況困境及改善方案座談會，盼推動訂定學校飲食專法。記者賴香珊／攝影
立委蔡培慧（中）今在南投召開學校飲食教育現況困境及改善方案座談會，盼推動訂定學校飲食專法。記者賴香珊／攝影
立委蔡培慧（中）今在南投召開學校飲食教育現況困境及改善方案座談會，盼推動訂定學校飲食專法。記者賴香珊／攝影
學校飲食教育現況困境及改善方案座談會今在農糧署南投中興辦公室舉辦，眾人交流推動訂定學校飲食專法。記者賴香珊／攝影
學校飲食教育現況困境及改善方案座談會今在農糧署南投中興辦公室舉辦，眾人交流推動訂定學校飲食專法。記者賴香珊／攝影

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