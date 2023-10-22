影／營養午餐頻出包 營養師也揭南投校餐窘境

校園營養午餐每隔一段時間就出包，家長憂心，立委蔡培慧、陳培瑜今在南投召開「學校飲食教育現況困境及改善方案」座談會，邀農糧署、教育部與團膳業者、家長、營養師、兒少代表等交流，推動訂定專法，確保供餐營養健康也確保食安。

立委蔡培慧指出，國內校餐有公辦公營、公辦民營、民辦民營等3種模式，但無統一規範確保校園食安，盼中央除給予相關補助更要推動學校飲食專法，從食材、配送、檢測到各校由營養師對各年級學童做食譜規畫等層層把關，建立完善制度。

以南投為例，南投營養午餐雖免費，但補貼未區隔食材、設備、運輸等費用，偏鄉校食材費遭運費壓縮，得針對各區域特性因地制宜；另校園供餐不是學生吃飽就好，還要吃得營養，但縣內營養師不足，因此須補足人力為孩子們的健康把關。

營養師公會全聯會監事許文音也提到，南投縣自設廚房比例9成4，營養師不足時可聘專業經理人，但不少專業經理人非本科系也無相關經驗。廚工難找，部分校方不敢管廚工，導致廚房環境欠佳；若廚工請假更糟，無人代理，師生餓肚子。

正因廚工、營養師等低薪又沒保障，導致投入意願低，專法上應食材與人力費用分開，並規畫相關人力平台以利支援遞補。而國內校餐多未確實留樣，出狀況後難溯源；餐具設備、中央廚房動線等設計不良，建置前應納入營養師等專業意見。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘則表示，校餐供應管理單位眾多，導致食安問題發生後難以溯源及究責，另校餐不美味造成剩食嚴重；許文音補充，有時不是校餐不好吃，而是採盒裝，飯菜混在一起，比起盤裝分開盛放，因此容易影響食慾。

立委陳培瑜說，全台學校供餐狀況不一，學生對營養午餐的需求也不同，地方政府校餐管理多頭馬車，須制定專法做為母法規範；餐盒食品公會全國聯合會理事長陳明信也贊同專法，22縣市有22個供餐版本，盼統一法源依據讓校餐制度化。