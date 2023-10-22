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重現古墓傳奇 昔大家樂勝地彰化「七壙」將建遊客中心

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「七壙」古墓位在彰化八卦山寶山路和虎崗路交會口，臨虎崗路設有自行車驛站。記者劉明岩／攝影
「七壙」古墓位在彰化八卦山寶山路和虎崗路交會口，臨虎崗路設有自行車驛站。記者劉明岩／攝影

彰化市八卦山寶山路和虎崗路交會的「七壙」古墓，相傳已有200年歷史，除驚悚傳奇故事外，大家樂盛行時，更有樂迷瘋狂前往「逼明牌」。地方期待在「七壙」旁興建遊客中心，歷經五任市長，終於即將上網招標，如進度順利，預定2025年啟用，屆時可結合周遭景點，寫下「七壙古墓傳奇」另一章。

彰化市「七壙遊客中心」規畫為一棟三層樓建築，隔著虎崗路與「七壙」相鄰，除有餐飲服務外，還有室內外活動空間，並設有環形步道，可遠眺八卦山及彰化市風景，總經費5425萬元。

「七壙」古墓被穿鑿附會令人悚然的靈異故事，彰化文史工作者蔣敏全說，早年彰化到芬園間都是沿著挑夫小徑通行，沿途卻是盜賊橫行，許多挑夫被攔路打劫身亡，屍骨遍野，地方因此立下「阿彌陀佛」碑，每年都會請野台戲酬謝鬼神，但有忌諱不得唸出「阿彌陀佛」，否則孤魂野鬼就會都被喚出來現身，將無法應付。

相傳，道光三年（1823年），地方從鹿港請來有7名戲班的布袋戲，到「阿彌陀佛崁」表演，卻有扮演老僧的戲班突然口念「阿彌陀佛」，造成無法止住，一直演不完，7人恐懼萬分，不顧收拾拔足狂奔，翻山越嶺約1公里，在草慈埔力竭而亡。地方將7人收屍合葬在同一墓塜，就是七壙（墓穴）的由來。

後人尊稱這七名戲班為「七靈先人」、「七賢仙人」，供人參拜，就如一般百姓公廟，略顯陰森。直到1984年到1989年間，台灣人瘋大家樂時代，帶有神秘色彩的「七壙」，傳聞有人求明牌中頭彩，即吸引樂迷絡繹於途， 不分日夜前往朝拜，盯著香爐看香灰「浮字」 ，有人一夕致富，有人摃龜家破人亡，成了地方茶餘飯後的話題。

隨著大家樂沒落，七壙歸於沈寂，不過，「七壙」仍得到整修，平時有民眾前往泡茶聊天，近年來，緊鄰的寶山路與虎崗路整建，及彰化東外環開闢，交通更加便利，周邊又有熱門的三清宮步道，加上土雞城、素食餐廳林立，還設有自行車驛站，「七壙」不再森冷恐怖，逐漸成為旅遊景點。

彰化市桃源里長曹幸財說，「七壙遊客中心」的用地原屬農業部林業及自然保育署，由彰化客運承租，再由彰化市爭取撥用，早在前市長葉滿盈時，就計畫興建遊客中心，但從規畫、土地撥用及經費等籌措，卻是歷經5任市長，才可望近日發包，希望如期完工，提供民眾遊憩及聚會使用。

「七壙」古墓（左側）位在彰化八卦山寶山路和虎崗路交會口，彰化市公所計畫在對面興建「七壙遊客中心」。記者劉明岩／攝影
「七壙」古墓（左側）位在彰化八卦山寶山路和虎崗路交會口，彰化市公所計畫在對面興建「七壙遊客中心」。記者劉明岩／攝影
「七壙」古墓位在彰化八卦山寶山路和虎崗路交會口，被穿鑿附會令人悚然的靈異傳奇，大家樂盛行時，樂迷絡繹於途，前往看香爐的浮字逼明牌。記者劉明岩／攝影
「七壙」古墓位在彰化八卦山寶山路和虎崗路交會口，被穿鑿附會令人悚然的靈異傳奇，大家樂盛行時，樂迷絡繹於途，前往看香爐的浮字逼明牌。記者劉明岩／攝影
「七壙」古墓位在彰化八卦山寶山路和虎崗路交會口，相傳已有200年歷史，大家樂盛行時，樂迷絡繹於途，前往看浮字逼明牌。記者劉明岩／攝影
「七壙」古墓位在彰化八卦山寶山路和虎崗路交會口，相傳已有200年歷史，大家樂盛行時，樂迷絡繹於途，前往看浮字逼明牌。記者劉明岩／攝影
「七壙」古墓（右側）位在彰化八卦山寶山路和虎崗路交會口，彰化市公所計畫在對面興建「七壙遊客中心」。記者劉明岩／攝影
「七壙」古墓（右側）位在彰化八卦山寶山路和虎崗路交會口，彰化市公所計畫在對面興建「七壙遊客中心」。記者劉明岩／攝影

彰化 文史工作者 農業部

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