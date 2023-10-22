影／蔡其昌第一次和小朋友共舞 跟小朋友現學現跳
立法院副院長蔡其昌舉辦幸福親子藝文季活動今年是第9年，今天在清水拍鋪拉基地與親子同樂，蔡其昌和小朋友共舞，他說自己很忙沒時間學跳舞，今天是第一次和小朋友共舞，現學現跳，最後還學小朋友比一個大愛心。
今天的親子活動在清水拍鋪拉基地舉辦，數百名親子參加，活動名稱是歡樂魔法馬戲團，蔡其昌到場先換上「幸福超人」裝，他向小朋友自我介紹，在成人世界中他叫「蔡其昌」，在小朋友活動中他叫「幸福超人」，但是幸福超人很忙沒時間學跳舞，今天第一次跳舞獻給小朋友。
由蔡其昌及海灣繪本館舉辦的幸福親子藝文季今年是第9年，今年將規劃超過30場豐富有趣的精彩活動，本月14日首場在梧棲頂魚寮公園舉辦開幕園遊會，預告後續還有多場紙風車劇團及九天民俗技藝團的表演。
立法院副院長、海灣繪本館創辦人蔡其昌表示，很高興幸福親子藝文季從創立至今已連續舉辦第9年，每年活動都吸引大量家長帶小孩參加，一起共度美好的親子時光，也為海線帶入更多的藝文活動資源、讓孩子們有更多機會接觸高水準的劇團演出，今年預計舉辦超過30場的活動，後續更有紙風車劇團及九天民俗技藝團等大型活動演出。
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