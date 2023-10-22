快訊

全台 LINE用戶注意！ 官方宣布「一功能」將於11月消失

遊覽車失速影片曝光 衝撞路肩再跨3車道重擊內側護欄 不到10秒奪4命

為何加薩居民一起床就在子女掌心寫名字？ 答案超揪心

影／蔡其昌第一次和小朋友共舞 跟小朋友現學現跳

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌及海灣繪本館舉辦的幸福親子藝文季今年邁入第9年，今天在清水拍鋪拉基地舉辦，蔡其昌和小朋友跳舞同樂。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌及海灣繪本館舉辦的幸福親子藝文季今年邁入第9年，今天在清水拍鋪拉基地舉辦，蔡其昌和小朋友跳舞同樂。記者游振昇／攝影

立法院副院長蔡其昌舉辦幸福親子藝文季活動今年是第9年，今天在清水拍鋪拉基地與親子同樂，蔡其昌和小朋友共舞，他說自己很忙沒時間學跳舞，今天是第一次和小朋友共舞，現學現跳，最後還學小朋友比一個大愛心。

今天的親子活動在清水拍鋪拉基地舉辦，數百名親子參加，活動名稱是歡樂魔法馬戲團，蔡其昌到場先換上「幸福超人」裝，他向小朋友自我介紹，在成人世界中他叫「蔡其昌」，在小朋友活動中他叫「幸福超人」，但是幸福超人很忙沒時間學跳舞，今天第一次跳舞獻給小朋友。

由蔡其昌及海灣繪本館舉辦的幸福親子藝文季今年是第9年，今年將規劃超過30場豐富有趣的精彩活動，本月14日首場在梧棲頂魚寮公園舉辦開幕園遊會，預告後續還有多場紙風車劇團及九天民俗技藝團的表演。

立法院副院長、海灣繪本館創辦人蔡其昌表示，很高興幸福親子藝文季從創立至今已連續舉辦第9年，每年活動都吸引大量家長帶小孩參加，一起共度美好的親子時光，也為海線帶入更多的藝文活動資源、讓孩子們有更多機會接觸高水準的劇團演出，今年預計舉辦超過30場的活動，後續更有紙風車劇團及九天民俗技藝團等大型活動演出。

立法院副院長蔡其昌及海灣繪本館舉辦的幸福親子藝文季今年邁入第9年，今天在清水拍鋪拉基地舉辦，蔡其昌和小朋友跳舞同樂。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌及海灣繪本館舉辦的幸福親子藝文季今年邁入第9年，今天在清水拍鋪拉基地舉辦，蔡其昌和小朋友跳舞同樂。記者游振昇／攝影

親子 蔡其昌 紙風車

延伸閱讀

影／深化藍白合蔡壁如要與盧秀燕合掛看板 蔡其昌、劉燈鐘說話了

大安大甲溪聯通管潛盾機啟用 完工後中部每天可增25.5萬噸用水

台中清水多處農路破損嚴重 蔡其昌爭取中央全額補助改善

幸福親子藝文季9歲啦！蔡其昌：為孩子辦更多藝文活動

相關新聞

影／蔡其昌第一次和小朋友共舞 跟小朋友現學現跳

立法院副院長蔡其昌舉辦幸福親子藝文季活動今年是第9年，今天在清水拍鋪拉基地與親子同樂，蔡其昌和小朋友共舞，他說自己很忙沒...

學生肥胖率 彰投過重 台中太輕

台灣國中小學生每4人就有1人體重過重，中部地區城鄉差距明顯，彰化、南投學生過重與肥胖盛行率超過3成，高於全國平均值27....

校園減重大作戰 跑操場募閱讀金

兒少體重過重，會增加成年肥胖機率。中彰投校園打擊肥胖，禁止含糖飲料進入校園，多校利用跳繩、跑步或結合公益活動，讓學生動起...

南投139縣道抓超速 進帳250萬

南投縣八卦山139縣道是重機車和改裝車熱門跑山路線，超速和噪音破壞山區安寧，南投警分局配合環保局交通大執法，今年迄今取締...

反對彰濱焚化爐 千人向媽祖請願

晶鼎綠能科技在彰濱工業區興建事業廢棄物焚化爐，地方強烈反彈，昨天再號召千人到鹿港，出動電子花車、「孝女白琴」等陣仗，展開...

百歲翁愛騎機車 盧市長鼓勵多走路

重陽節前夕，台中市長盧秀燕拜訪102歲人瑞游榮，送上敬老禮金1萬元。游榮除了重聽，身體健康，87歲時曾參加「不老騎士」騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。