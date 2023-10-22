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百歲翁愛騎機車 盧市長鼓勵多走路

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
重陽節前夕，台中市長盧秀燕（左二）探訪102歲人瑞游榮（右二）。記者趙容萱／攝影
重陽節前夕，台中市長盧秀燕（左二）探訪102歲人瑞游榮（右二）。記者趙容萱／攝影

重陽節前夕，台中市長盧秀燕拜訪102歲人瑞游榮，送上敬老禮金1萬元。游榮除了重聽，身體健康，87歲時曾參加「不老騎士」騎機車環台，養生祕訣是飲食清淡、肉類不吃，騎機車也讓他保持年輕。不過，游榮4月騎機車出門，家人發現後沒收鑰匙，盧也建議「走路或刷敬老卡搭計程車就好」。

游榮今年102歲，身體健康，步伐穩健，但妻子已過世。他年輕時遠赴日本學習裁製西服，開設西裝服飾店，女兒接手家傳手藝。

游榮的養生祕訣為何？他說每天早上喝營養補充品，三餐飲食清淡，不吃肉類；平時早睡早起，跟家人一起吃飯、看電視節目，維持身心健康。

游榮熱愛騎機車，87歲時報名加入不老騎士，完成環台壯舉。游榮自爆，他今年4月還騎機車出門買東西，但家人發現後擔心出意外，才把機車鑰匙藏起來。盧秀燕聽完嚇壞，直說走路就好。

盧秀燕昨致贈敬老禮金1萬元，轉贈總統府、衛福部的金鎖片等賀禮。台中市社會局表示，中市有362名百歲人瑞，除1萬元敬老禮金，每月有6000元敬老金；台中65歲以上長者有40多萬人，每月有健保補助，敬老愛心卡可使用，可搭公車、計程車、捷運等，還能去運動、看診，讓長輩活躍晚年。

家人 盧秀燕

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