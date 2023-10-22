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反對彰濱焚化爐 千人向媽祖請願

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
晶鼎綠能科技規畫在彰濱工業區蓋事廢焚化爐，地方強烈反彈，昨再號召千人「反晶鼎」大遊行。記者林敬家／攝影
晶鼎綠能科技規畫在彰濱工業區蓋事廢焚化爐，地方強烈反彈，昨再號召千人「反晶鼎」大遊行。記者林敬家／攝影

晶鼎綠能科技在彰濱工業區興建事業廢棄物焚化爐，地方強烈反彈，昨天再號召千人到鹿港，出動電子花車、「孝女白琴」等陣仗，展開「反晶鼎」大遊行。彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，居民不斷反對增設焚化爐，但中央漠視民意沒有正面回應，要求正視環境治理，輔導業者到其他地區設廠。

經濟部工業局為處理事業廢棄物與汙泥去化，以BOT方式由晶鼎綠能在彰濱鹿港區興建彰濱資源化處理中心，去年3月通過環評。彰化目前有4廠6座焚化爐運作中，若加上規畫中的豐堉、晶鼎，將再增加3廠4爐。

該計畫所在地鹿港與周邊的福興鄉、芳苑鄉居民都反對，彰化醫界人士、環保團體帶頭抗議。環團近日北上抗議，昨天再度集結千人在鹿港文武廟，推出哭喪陣容要求撤案，步行到鹿港天后宮向媽祖婆請願。

施月英說，今年6月曾在鹿港舉辦爭議對話會，當時工業局長連錦漳承諾2個月內回覆，結果只是要業者多溝通；10月初向環境部長薛富盛抗議，也未獲正面回應；中央漠視在地民意，根本無視汙染對彰化人的健康危害，居民要求撤案，反對再興建焚化爐。

立委陳秀寳昨到場，她指出，晶鼎得標簽約後，地方才知道此計畫，許多程序並未取得許可，經濟部要求業者多溝通，未見晶鼎出面說明；中央重視在地反彈聲浪，全案推動有程序瑕疵，將持續向中央反映。

彰化縣府表示，此案屬中央職權，經濟部及晶鼎綠能應回應民眾訴求，應公開對酪農產業及民眾健康衝擊，以消弭疑慮。

鹿港天后宮 焚化爐

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