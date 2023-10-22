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南投139縣道抓超速 進帳250萬

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投警分局在139縣道加強超速違規取締，每月至少開罰200件。圖／南投警分局提供
南投警分局在139縣道加強超速違規取締，每月至少開罰200件。圖／南投警分局提供

南投縣八卦山139縣道是重機車和改裝車熱門跑山路線，超速和噪音破壞山區安寧，南投警分局配合環保局交通大執法，今年迄今取締超速2018件、噪音34件，違規駕駛大失血。南投警分局表示，將會持續運用科技執法加強取締，維護用路人安全。

139縣道沿著八卦山稜線貫穿彰化、南投，沿途可眺望中彰投美景，加上彎道多，成了重機與改裝車試車、跑山熱門路線；139縣道在南投路段住家密集，重機族深夜成群結隊呼嘯而行，居民飽受噪音之苦，超速違規也讓人心驚驚。

南投警分局今年密集取締139縣道超速、違規車輛，配合環保局執行噪音車聯合稽查，針對超速行駛、改裝噪音車輛等，今年迄今取締超速2018件、噪音34件。

警方表示，依道路交通管理處罰條例，一般道路超速機車罰款1200元至1600元，扣點數1點；汽車超速1600元至2000元，扣點數1點。今年至今，超速取締貢獻250萬罰款收入。

環保局取締噪音，在稽查點前方100至300公尺架設告示牌，速限50公里超過86分貝、速限50到70公里超過90分貝車輛，將取締裁罰。

警方表示，重機騎士成群結隊，除噪音、違規外，也容易引發競速、壓車等危險駕駛行為，為了確保安全，將持續與環保局聯合稽查，遏止超速、噪音擾民。

噪音 南投 重機

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