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校園減重大作戰 跑操場募閱讀金

聯合報／ 記者林敬家、余采瑩、賴香珊／連線報導
彰化縣推「1元慢跑」已10年，有89校響應，學生跑操場累積閱讀基金，鼓勵運動促進健康。記者林敬家／攝影
彰化縣推「1元慢跑」已10年，有89校響應，學生跑操場累積閱讀基金，鼓勵運動促進健康。記者林敬家／攝影

兒少體重過重，會增加成年肥胖機率。中彰投校園打擊肥胖，禁止含糖飲料進入校園，多校利用跳繩、跑步或結合公益活動，讓學生動起來。不過有家長說，校園禁止含糖飲料，但各校落實程度有別，甜食還是透過慶生等活動進入校園。

彰化縣早在2017年修正彰化縣食品安全管理自治條例，禁止含糖飲料進入校園。台中、南投也規範禁止，鼓勵學生多喝白開水，但無相關罰則。

彰化縣衛生局說，校園販賣機只能賣鮮乳、保久乳或純果汁等，優酪乳、豆漿只能賣無糖或低糖品項；不過，今年查到有業者販賣含糖調味乳，得接受營養輔導教育，若2次未改善可罰3萬元。

彰化縣推動校園「1元慢跑」計畫，學生跑步、慈善團體捐款，有89校響應。埔心鄉梧鳳國小4年前投入，學生過重及肥胖率從31.42%逐年降低，上學年度已降到24.63％，許多學生加碼運動，身體更健康。

彰化溪州潮洋國小是教育部健康體位學校，每天晨間活動學生在操場健走，每周2天加碼跳繩20分鐘。校長李瑞緻說，公所、營養午餐都提供牛奶、豆奶或優酪乳，降低學生喝飲料機率；午餐果汁怕甜度超標，改為海苔或堅果。

南投縣草屯鎮虎山國小與華光功德會合作，推動「為愛而跑」、「為愛而跳」活動，每跑操場1圈、跳繩100下，可募得1元閱讀基金。校方統計，師生跑完10萬圈操場，過輕者減少12人、過重者減少8人。

有家長說，校園不能賣含糖飲料，但完全中學內規範不同調，雖禁止國中生去買高中部販賣機，還是有人偷買成為漏洞；學生帶甜食去學校，甚至慶生時買甜食請客。

大葉大學運動健康管理學系副教授黃娟娟建議，每天運動可維持健康，但不是天天有體育課，台中許多學校安排晨間運動；體育課應有足夠的訓練時數，美國50分鐘體育課有30分鐘體能訓練，家長或學生不看重體育課的觀念，也應改善。

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