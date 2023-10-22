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學生肥胖率 彰投過重 台中太輕

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍、余采瑩、賴香珊／連線報導
彰化縣為降低學童肥胖比例，連續10年在校園內舉辦「1元慢跑在校園」，歷年累積已跑了425萬4114公里。記者林敬家／攝影
彰化縣為降低學童肥胖比例，連續10年在校園內舉辦「1元慢跑在校園」，歷年累積已跑了425萬4114公里。記者林敬家／攝影

台灣國中小學生每4人就有1人體重過重，中部地區城鄉差距明顯，彰化、南投學生過重與肥胖盛行率超過3成，高於全國平均值27.59%，反觀台中市僅有26.65％，低於全國平均值，但台中學生體重過輕比率偏高，同樣不健康。

大葉大學運動健康管理學系副教授黃娟娟說，都會區家長較常安排體能活動，偏遠地區或隔代教養的主要照顧者，對飲食攝取較少限制，容易有過重問題；過瘦現象女生比男生明顯，除挑食外，注意外表而節食或未均衡飲食導致。

依據衛福部的兒少身體質量指數建議值，統計顯示，上學年度全國國中小學生過重、肥胖的盛行率為27.59%、過輕比率為8.81%，彰化過重、過輕比率為30.32%、8.27%，南投為31.75%、7.06%，台中則分別為26.65%、9.63%。

從數字來看，中部學童過重、肥胖的現象出現城鄉差距。

彰化縣教育處表示，與市區學校相比，偏遠學校的學生過重與肥胖的比率偏高，尤其農村地區學童過重原因與文化、家庭因素有關，主要照顧者認為能吃就是福，飲食攝取較少限制。

彰化縣潮洋國小校長李瑞緻說，疫情期間學生線上上課，後來回學校後體重都增加；平時寒暑假過後，「學生不只長高，也會長肉」；父母常以食物獎勵孩子，或者在地娛樂是逛夜市、吃美食，若是沒控制體重就會增加。

南投縣府統計，學童過重與肥胖在非都會區更明顯，例如竹山、集集、名間、水里、信義等地，當地學童肥胖盛行率都高於全縣平均值；偏鄉隔代教養多，長輩對飲食、運動知識較少，常怕孩子吃不飽導致。

台中市兒少過重、肥胖率低於全國平均，但過輕比率高出近1個百分點。台中市教育局表示，因飲食習慣、疾病或遺傳造成體重過輕，將加強輔導。南投縣教育局表示，學生挑食、沉迷於3C產品減少進食，加上青少年注重外表而節食，都可能造成體重過輕。

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