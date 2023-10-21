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5弱勢童吃飯「像蝗蟲過境」 家扶認養人心酸立志終生助人

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣（右起）公益社團幹部趙蘇金蘭、醫師林光昭、媒體人朱筱健，今天接受家扶基金會獻花。記者簡慧珍／攝影
彰化縣（右起）公益社團幹部趙蘇金蘭、醫師林光昭、媒體人朱筱健，今天接受家扶基金會獻花。記者簡慧珍／攝影

家扶基金會今天下午舉行2023年全國扶幼感謝暨表揚大會，30年資深認養人林麗香經驗分享，談到一名弱勢單親媽撫養5個孩子，發育中的孩子用餐時像「蝗蟲過境」，林麗香深知為人父母的辛苦，少買一件衣服能減輕弱勢家庭經濟負擔，是她最快樂的事。

一千多名國內外資深認養人、扶幼委員及兒保、自立楷模，下午到彰化縣員林演藝廳參加大會，縣長王惠美特地從台北趕回彰化出席；她說，彰化縣有3千多個弱勢兒少由家扶基金會照顧，她必須代表縣府向家扶及扶幼善心人士鞠躬致謝。

資深認養人莊德聖和妻子林麗香分享認養經驗。林麗香自稱出身嘉義鄉下，生活貧困，產生「如有能力一定要助人」的念頭，她從新聞媒體得知家扶基金會，進而接觸到家扶弱勢單親媽媽撫養5名子女的沈重負擔，她決定盡力助人，即使力量微薄，只要持之以恆就能產生善循環。

莊德聖也發表相同想法，並表示，水電、瓦斯費、電話費等費用都可以忘記繳，「只有認養費不能忘記」。全場響起熱烈掌聲。

46年認養資歷的資深媒體人朱筱健、彰化名醫林光昭都說，看到弱勢兒快樂成長，不僅翻轉弱勢家庭的命運，長大回饋家扶和社會，身為認養人有無限喜悅。45年認養資歷的趙蘇金蘭表示，家扶兒長大後回饋社會是良性互動和愛的循環，她覺得很有意義並以終生家扶人為榮。

家扶基金會今天表揚台塑石油、統一超商、台灣大哥大、中嘉寬頻；常務董事陳靜夫指出，助人行善成為台灣另一種隱形軟實力、共好的社會默契、特有的社會溫度，家扶基金會感謝善心公司企業和個人，為無數受扶助家庭開創幸福無礙之路。

資深認養人莊德聖和妻子林麗香、兒子上台分享扶助感言。記者簡慧珍／攝影
資深認養人莊德聖和妻子林麗香、兒子上台分享扶助感言。記者簡慧珍／攝影

認養 家扶基金會

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