彰化媽祖祈福文化季千人遶境 二林街區嗨翻天

2023彰化縣媽祖祈福文化節的13座宮廟媽祖神尊，今天起駕遶境二林街區，沿途信眾設香案虔誠接駕，晚上九天民俗技藝團在二林國小表演，明天聯合祈福典禮由縣長王惠美擲筊請媽祖聖示明年的爐主宮廟，明晚媽祖祈福晚會將邀知名歌星演唱，有55吋液晶電視等摸彩電活動。

今天參加媽祖祈福文化季的芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、溪湖福安宮和二林地區廟宇，神尊、陣頭上午在二林仁和宮集合，縣長王惠美、立法委員謝衣鳯、二林仁和宮主委蘇福森、仁和宮值年爐主黃綵娥和12座宮廟主委共同點燃起馬炮，遶境祈福隊伍約2千人浩浩蕩蕩出發。

文化局表示，今、明兩天在仁和宮有搏聖杯比賽、稜轎腳擲筊求好運、打卡送地方特色產品、廣場舞台區社區及學校表演，在二林國小有媽祖福袋彩繪祈平安、風力發電模型DIY、多元文化攜手向前行；在二林鎮圖書館及二林鎮公所前有產業市集及寶貝嘟嘟車外展服務，從二林仁和宮沿著街道至二林圖書館結合眾多商店，設置關卡，闖關後可獲得50元消費抵用券，能在二林鎮的商店使用。