快訊

受難者的生命線…拉法過境點暫時開放 「救命援助」卡車進入加薩走廊

獨／楊秋興長子今結婚 郭台銘親送「這禮物」、被問在野整合進度反應曝光

別再起爭議！交通粉絲團揭博愛座歷史...是給這些人坐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化媽祖祈福文化季千人遶境 二林街區嗨翻天

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
2023彰化縣媽祖祈福文化節的13座宮廟媽祖神尊今天起駕遶境，縣長王惠美扶主轎。記者簡慧珍／攝影
2023彰化縣媽祖祈福文化節的13座宮廟媽祖神尊今天起駕遶境，縣長王惠美扶主轎。記者簡慧珍／攝影

2023彰化媽祖祈福文化節的13座宮廟媽祖神尊，今天起駕遶境二林街區，沿途信眾設香案虔誠接駕，晚上九天民俗技藝團在二林國小表演，明天聯合祈福典禮由縣長王惠美擲筊請媽祖聖示明年的爐主宮廟，明晚媽祖祈福晚會將邀知名歌星演唱，有55吋液晶電視等摸彩電活動。

今天參加媽祖祈福文化季的芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、溪湖福安宮和二林地區廟宇，神尊、陣頭上午在二林仁和宮集合，縣長王惠美、立法委員謝衣鳯、二林仁和宮主委蘇福森、仁和宮值年爐主黃綵娥和12座宮廟主委共同點燃起馬炮，遶境祈福隊伍約2千人浩浩蕩蕩出發。

文化局表示，今、明兩天在仁和宮有搏聖杯比賽、稜轎腳擲筊求好運、打卡送地方特色產品、廣場舞台區社區及學校表演，在二林國小有媽祖福袋彩繪祈平安、風力發電模型DIY、多元文化攜手向前行；在二林鎮圖書館及二林鎮公所前有產業市集及寶貝嘟嘟車外展服務，從二林仁和宮沿著街道至二林圖書館結合眾多商店，設置關卡，闖關後可獲得50元消費抵用券，能在二林鎮的商店使用。

媽祖 彰化 王惠美

延伸閱讀

反彰濱晶鼎焚化爐 千人遊行出動孝女白琴、向媽祖請願

彰化媽祖祈福文化節起跑 一次得到13座宮廟媽祖庇護

影／網貼三重遶境「美女刑警」引騷動 她從警前是跆拳助教

北港朝天宮新董監事會就職 董事長蔡咏鍀連任發表感言

相關新聞

102歲人瑞游榮的養生祕訣…盧秀燕嚇壞了連忙勸阻

台中市長盧秀燕因北屯區102歲人瑞游榮2年前重陽節一句話「競選連任要回來看我」，今專程為游榮賀節。游榮是「不老騎士」，8...

反彰濱晶鼎焚化爐 千人遊行出動孝女白琴、向媽祖請願

晶鼎綠能科技公司在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，遭到地方強烈反彈，今天再號召千人展開反晶鼎焚化爐大遊行，彰化縣環境保護聯...

彰化媽祖祈福文化季千人遶境 二林街區嗨翻天

2023彰化縣媽祖祈福文化節的13座宮廟媽祖神尊，今天起駕遶境二林街區，沿途信眾設香案虔誠接駕，晚上九天民俗技藝團在二林...

彰化花鄉田尾旅遊旺季 療育植物舊愛新寵都登場

景觀植物和美妝服飾一樣也有流行時尚，彰化縣田尾鄉即日起舉辦長達30天的「花田巷尾迺一圈」系列活動，花現美好田尾產業文化活...

打造台中溜冰城 300位滑冰小將土牛運動公園競速

剛落幕的亞運賽場，中華隊滑輪滑冰競速溜冰賽場賽黃玉霖選手以0.01秒逆轉奪金畫面，深深感動全國民眾。台灣新世代關懷協會今...

名間鄉C肝達第三級拉警報 國際扶輪社籌款免費篩檢

南投縣衛生局和國際扶輪社3462地區扶輪社共同合作，在名間鄉衛生所舉辦「扶輪揪好心南投救肝心」，由扶輪社籌集資金，讓20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。