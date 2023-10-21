彰化花鄉田尾旅遊旺季 療育植物舊愛新寵都登場

景觀植物和美妝服飾一樣也有流行時尚，彰化縣田尾鄉即日起舉辦長達30天的「花田巷尾迺一圈」系列活動，花現美好田尾產業文化活動今、明兩天先登場，近年流行的多肉、雨林植物仍是展售主角，生態瓶今年躍居新興寵兒，已在展場占有一席之地。

秋高氣爽，彰化縣田尾鄉又進入旅遊旺季，田尾鄉農會、田尾公路花園協會和田尾休閒農業協會即日起至11月19日攜手舉辦系列活動，今天花現美好田尾產業文化活動在田尾鄉農會廣場和停車場展開，75個來自各地的植栽達人和商家擺攤展售多肉植物、觀葉植物展，另有3章1Q農特產品參展，從早到晚人潮不斷湧入趕赴年度盆栽盛會。

縣長王惠美、田尾鄉農會理事長楊春枝、常務監事傅旺歷、總幹事吳政憲等人主持開幕典禮；王惠美說，田尾鄉老幹扶新枝，植栽推陳出新，從新冠疫情期間廣受歡迎的多肉植物到雨林植物，今年新寵是療育力十足的生態瓶，民眾來一趟花鄉田尾絕不會空手而歸。

王惠美又說，彰化縣將承辦2025年台灣設計展，田尾鄉園藝人才應發揮創意，設計有彰化花鄉特色的作品讓彰化發光。花現美好田尾產業文化活動明（22日）將有7場次凍凝花、多肉植物、不雕花、創意苔球等多種免費園藝DIY、中午限量米食品嘗。「花田巷尾迺一圈」到11月19日，舉辦各種展覽、市集，展示各種珍奇植物及優質花藝，來田尾遊玩聞花香。