台中四方電巴勞資調解 路權將被收回

經營台中市13條公車路線的四方電巴，因積欠駕駛員薪水，駕駛17日起集體請假，昨天勞資調解，61名駕駛昨起陸續離職，四方電巴承諾開給非自願離職證明；針對積欠工資與資遣費部分無共識，11月7日再行協商。台中市交通局表示，四方電巴17日起無法正常發車，市府已請7業者代駛尖峰時段，下周起將啟動收回路權作業。

四方電巴聲明，今年5至9月的虧損補貼約1600萬元，請市府及早撥發，可提早撥付薪水給員工；365路為四方黃金路線，以電動巴士經營，反對市府以柴油巴士接替。交通局表示，近期已2度撥款共600多萬，業者未如期發放駕駛薪資，剩餘款項將保留，待勞資協調確定後再處理。

司機代表說，公司9月起發薪不正常，要求依勞基法終止勞動契約，並給付資遣費；資方代表昨無法承諾發放欠薪與資遣費，將再安排協商；目前各路線由代駛公司接手，後續路權可能轉移，盼交通局協調能優先進用離職駕駛。

四方電巴今年4月發薪困難，經市府協調，發薪給司機，本月初又傳延遲發薪，司機醞釀罷工，交通局協調後提早撥款供業者發薪，上周再傳業者欠薪，司機17日集體請假，申請勞資調解。

台中公捷處副處長陳文政說，業者無法改善發車問題，23日起依法收回路權，將視業者營運狀況，評估收回多少條路線。