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投縣45%消防車老舊 逐年汰換

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣消防局老舊，車齡超過使用年限15年達45%，引發議員關切。本報資料照片
南投縣消防局老舊，車齡超過使用年限15年達45%，引發議員關切。本報資料照片

屏東明揚科技爆炸造成嚴重傷亡，南投縣議員吳棋楠質疑，南投部分消防員僅有1套消防衣，45%現役消防車老舊，如何保障消防員安全？消防局長林聰吉表示，30多名新進人員只有1套消防衣，將在年底補齊，車齡15年以上的消防車，將會編列預算逐年汰換。

吳棋楠說，明揚科技爆炸暴露高風險公共危險物品工廠的救災風險，消防局是否已完成全縣調查及列管？依編制，消防隊員每人應有2套消防衣，但南投部分消防人員只有1套；另外南投縣45％消防車輛超過15年使用年限，裝備不足、車輛老舊，如何保障消防員安全？

南投縣消防局表示，南投縣高風險公共危險物品工廠共有53家，其中29家為30倍以上、24家為30倍以下，另有22家毒化物工廠，目前已完成52家公共危險物品工廠檢查。

消防局表示，另有75家列管工廠，已召集業者針對化學物儲放地點、工廠結構及平面圖資料，重新比對建檔，發生事故時，將把相關資訊傳到救災車輛平板電腦。

林聰吉說，根據消防法規定，消防人員救災時有資訊權、調查權，救災時廠家應提供資訊並配合調查，將加強消防隊員生存訓練、組合訓練，危險物品等搶救困難地區每月進行1場訓練。

林聰吉說，消防衣帽每人有2套，今年38名新進人員已發1套，第2套量身訂製，目前正在製作；近7年已汰換61輛消防車，今年度汰換16輛，中央明年補助15輛，明年底超限車輛僅剩9輛。

南投 消防員 風險

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