台中缺乏活動中心 3里共用1座

台中市有625里，但只有191處里民活動中心，議員批評，平均每3.27里共用1座，六都排倒數第二，僅優於高雄市；西屯區協和里因工程，拆除原有活動中心，南屯區溝墘里等了3任市長還等不到活動中心，欺騙地方感情。民政局長吳世瑋說，都會區土地不足，將盡力規畫，盧市長上任後已啟用15座、今年有14座動工中。

國民黨議員朱暖英說，社區公共參與多，活動中心不可或缺，但台中市3.27里共用1處活動中心，台南市1.4里共用1座，新北2里、台北2.8里、桃園3.22里，僅領先高雄8.29里；平時辦活動得搶場地，中秋、端午或歲末活動更是搶翻天，甚至引起社區糾紛。

朱暖英說，南屯區溝墘里活動中心談了10多年，迄今仍像在畫大餅，前市長胡志強編預算，前市長林龍刪預算，盧市長說要蓋回來，但都第2任了還沒下文。

國民黨議員黃馨慧說，市政路延伸開闢，拆除協和里集會所，當地已有百年歷史，也是信仰中心，現在地方失去活動場地，市府應該想辦法蓋回來；民進黨議員陳淑華說，當初市長允諾會另覓新址興建，編列規畫預算，結果現在說變就變，也沒溝通，根本是欺騙地方。

民政局表示，盧市長上任後已啟用15座活動中心，目前有14座興建中；都會區土地難覓，溝墘里現有公有地，有的委外經營，有的有捷運經過，只剩特教學校土地較有機會，但校方仍未同意，將持續溝通。

針對協和里活動中心，吳世瑋說，政策傾向不在公園蓋活動中心，以免占用綠地空間，將再尋找其他合適公有地興建。