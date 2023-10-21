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台中公車業勞檢 挨批強度不足

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中公車曾傳重大事故，駕駛勞動條件引起關注。民進黨議員張芬郁昨拿出1張駕駛班表，質疑早上7時發車到晚上8時50分收班，工時逼近14小時，是否已違反時數限制？台中公車業勞檢今年9家違規開罰48萬元，比起台北市全年開罰數百萬元，根本太佛心。勞工局長張大春說，駕駛備勤也要計入工時，全天不超過12小時，將加強稽查。

民進黨議員張芬郁等人聯合質詢，她拿出1張駕駛班表，從竹子坑開到帝國製糖廠，駕駛來回12趟次，從早上7時發車到晚上8時50分收班，每趟次休息10至40分鐘，出勤工時長達13小時50分鐘，但只能算開車工時10小時，月休4天、月薪不到6萬元，這樣的勞動條件正常嗎？

有公車駕駛說，司機人數不足，超時工作已成常態，但每天抵達公司後得保養、清潔車輛，電動車還得充電等，首班出發後再回到公司，多半已10多個小時，一旦塞車就沒休息時間，工時只能算10小時，難道沒握方向盤的時間都不算工作嗎？

議員質疑，台北市強化公車業勞檢，2020年北市12家業者都違規，開罰985萬元，隔年只有7家違規，開罰372萬元，勞檢重罰可改善違規；反觀台中市今年1至10月，16家業者稽查11家共17次，9家違規開罰48萬元，台中勞檢「佛心來著」，強度明顯不足。

張芬郁要求加強勞檢，拿出「尚方寶劍」，才能改善工作環境。議員蕭隆澤、陳雅惠說，要重視職場健康保護檢查，要輔導業者有效改善。

張大春表示，開罰項目主要是駕駛工作超時、客運拖欠薪水、薪資計算錯誤等，未來將加強勞檢次數；駕駛在備勤期間，儘管沒有開車，也應納入工時計算，全天工時不得超過12小時，將加強稽查駕駛班表，除輔導改善，將依照勞基法開罰2萬至100萬。

工時 勞檢 議員

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