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彰化媽祖祈福文化節起跑 一次得到13座宮廟媽祖庇護

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
參與2023彰化縣媽祖祈福文化節的13座宮廟媽祖聖像，今天駐畢二林仁和宮。記者簡慧珍／攝影
參與2023彰化縣媽祖祈福文化節的13座宮廟媽祖聖像，今天駐畢二林仁和宮。記者簡慧珍／攝影

2023彰化縣媽祖祈福文化節今天展開，今年13座宮廟參與，媽祖聖像今天齊聚值年爐主二林仁和宮，民眾一次參拜13座宮廟媽祖神尊得到滿滿庇護，還可觀賞傳統戲劇，參加躦轎腳、蓋章兌換限量紀念品等活動。

縣長王惠美說，今年爐主宮廟是1815年創建的縣定古蹟二林仁和宮，也是二林地區重要宗教信仰中心，縣政府和文化局感謝二林仁和宮用心籌備及12座宮廟齊心協力，結合二林鎮公所、代表會、農會等單位共同舉辦今年媽祖祈福文化季，現場展售農產品之外，今晚就有明華園戲劇總團演出八仙傳奇。

今天13尊媽祖聖像都駐蹕二林仁和宮，明天上午9點起將遶境二林鎮祈福。立法委員謝衣鳯表示，相信13間宮廟媽祖會共同保佑民眾，希望民眾把握機會來二林遊。二林鎮仁和宮主委蘇福森說，活動首日的駐蹕典禮已完成，代表一連3天彰化縣媽祖祈福文化節開始，民眾可到13間宮廟的集印章換紀念品，也可來仁和宮躦轎腳求平安。

彰化縣文化局表示，今天至22日還有擲杯比賽、北管排場、藝術大匯演、農特產市集、拜媽祖遊彰化及休閒農場、酒莊、採果以、DIY體驗，民眾別錯過彰化年度宗教文化之旅。

2023彰化縣媽祖祈福文化節今天在爐主宮廟二林仁和宮展開。記者簡慧珍／攝影
2023彰化縣媽祖祈福文化節今天在爐主宮廟二林仁和宮展開。記者簡慧珍／攝影

媽祖 文化局

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