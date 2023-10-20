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彰化偏鄉公所體適能測試 腹肌無力易失去平衡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二水鄉衛生所今天到鄉公所舉辦體適能測試。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二水鄉衛生所今天到鄉公所舉辦體適能測試。記者簡慧珍／攝影

彰化縣健康鄉鎮市公所體適能檢測列車今天下午開到二水鄉公所，檢測人數爆滿，結果七成體能表現加總狀況尚可，但單項方面以仰臥起坐最差，很多受測者做不到10次就喘吁吁，登階項目雖都過關，不過都要等前面測試後調整呼吸正常才能開始，二水鄉衛生所建議全體受測者平常多走樓梯代替搭乘升降梯。

二水鄉體適能檢測預定名額50人，二水鄉長蘇界欽鼓勵員工和鄉民積極參與，有56人完成體適能檢測。體適能有檢測核心肌群（仰臥起坐1分鐘）、心肺耐力（登階3分鐘）、肌耐力（推力器）和身體組成（身高、體重、血氧）四個項目，肌握力檢測眾人都過關，仰臥起坐有人3次就起不來，很多做個位數，最多做到26個，腰圍越「中廣」越沒力仰臥起坐。

二水鄉衛生所主任陳宏賓表示，訓練腹肌就是可以增加身體核心肌群以改善平衡和穩定性，可訓練自己平躺地上，雙腳彎曲，雙手放在頭後，用腹部的力量抬起上半身。腿舉則是躺在地上，雙腳伸直，慢慢抬起腿直至與地面呈90度角，然後慢慢放下，安全做仰臥起坐。

衛生所 鄉長 彰化

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