快訊

金鐘紅毯／巴鈺中空裝露纖腰 深V事業線現形

兩邊A錢？藍委質疑572噸進口蛋提領時間有蹊蹺 農業部這樣說

台中知名樂園成極樂天堂…大尺度不雅片流竄 警鎖定影片散布者

中市戶所結婚背板遭指難吸睛 議員促發揮創意改善

中央社／ 台中20日電

不少戶政事務所的拍照背板發揮創意，有的還以冰果室、火鍋店、電話亭為主題。台中市議員王立任指出，中市背板設計太老套，公部門美學難吸引目光，盼更符合新人需求。

結婚為終身大事，許多戶政事務所為新人設計拍照背板，提供新人登記後，到背板前拍照為重要時刻留下紀念。台中市議會今天召開定期會，民進黨台中市議員王立任細數全台多個戶政事務所的結婚背板。

王立任指出，台北市萬華區古稱艋舺，戶政事務所背景採大紅喜幛、閃亮囍字燈飾；新北市林口戶政事務所搬出阿嬤的紅眠床，搭配古早的蚊帳；新竹東區戶所則以東門城為主軸，營造出復古眷村辦桌氣氛。

還有戶所融入在地特色，王立任說，台南市學甲戶政事務所打造「愛情ㄟ虱目魚飯店」，60年代小吃攤風格吸睛。以羊肉爐知名的高雄市岡山區，以此美食推出「愛情羊肉爐」主題，還提供圍裙拍照使用，旗山也有冰果店主題，高雄市大寮戶政事務所更以「大寮」諧音，布置「寮不完電話亭」。

王立任也舉例台中多個戶政事務所，有以木板拼貼的三溫暖風情，還有傳統的紙板，多是中規中矩的設計。希望可以多點創意、想法，營造出年輕人想要的，讓結婚時可以留下美好回憶，結婚很多年的夫妻或許也想拍照重溫甜蜜。

副市長王育敏表示，台中市的背板風格多走浪漫風，如果可以符合在地特色，又符合年輕人需求，可讓新人廣為傳播。民政局長吳世瑋指出，對此感同深受，已經撥經費給各個戶政事務所更新改善。

結婚 台中市 新人

延伸閱讀

議員批南屯最大里「分里」牛步 民政局長：不會胎死腹中

台中平均3.27個里共用1個活動中心 六都排倒數第二挨批

台中清水多處農路破損嚴重 蔡其昌爭取中央全額補助改善

留言台中議員粉專「X你娘」 法官判無罪理由：非無端謾罵

相關新聞

彰化偏鄉公所體適能測試 腹肌無力易失去平衡

彰化縣健康鄉鎮市公所體適能檢測列車今天下午開到二水鄉公所，檢測人數爆滿，結果七成體能表現加總狀況尚可，但單項方面以仰臥起...

紅包比六都更有感！南投老人敬老金增加到2500元

南投市長張嘉哲去年上任，將重陽敬老金從每年領800元提升至1500元，加上縣府1000元禮金，南投市長者每人可領2500...

台中文學館「小森旅集—新業有藝市」 10月28日來了

2023「小森旅集—新業有藝市」市集10月28日下午在台中文學館登場， 新業建設創辦人穆椿松說，新業建設認養台中文學館至...

小犬颱風重創台中水稻 農糧署下周公告：每公頃救助1.8萬

本月初小犬颱風重創台中海線地區，正值稻米抽芽期，海水侵襲稻田釀成稻米嚴重損失。立法院副院長蔡其昌今會勘，爭取水稻納入農業...

影／盧秀燕啟用典禮大抱怨江啟臣這點 還取4字綽號

台中市長盧秀燕今早出席石岡區中91線啟用典禮，致詞時「大抱怨」立法委員江啟臣「這個弟弟吃我夠夠」、「很過分」，更曝私下江...

議員批南屯最大里「分里」牛步 民政局長：不會胎死腹中

台中市人口量增加快速，但鄰里的編制數量，卻沒有隨人口數增加而調整。國民黨議員朱暖英今在議會質詢說，南屯區文山里人口達1萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。