中市戶所結婚背板遭指難吸睛 議員促發揮創意改善
不少戶政事務所的拍照背板發揮創意，有的還以冰果室、火鍋店、電話亭為主題。台中市議員王立任指出，中市背板設計太老套，公部門美學難吸引目光，盼更符合新人需求。
結婚為終身大事，許多戶政事務所為新人設計拍照背板，提供新人登記後，到背板前拍照為重要時刻留下紀念。台中市議會今天召開定期會，民進黨台中市議員王立任細數全台多個戶政事務所的結婚背板。
王立任指出，台北市萬華區古稱艋舺，戶政事務所背景採大紅喜幛、閃亮囍字燈飾；新北市林口戶政事務所搬出阿嬤的紅眠床，搭配古早的蚊帳；新竹東區戶所則以東門城為主軸，營造出復古眷村辦桌氣氛。
還有戶所融入在地特色，王立任說，台南市學甲戶政事務所打造「愛情ㄟ虱目魚飯店」，60年代小吃攤風格吸睛。以羊肉爐知名的高雄市岡山區，以此美食推出「愛情羊肉爐」主題，還提供圍裙拍照使用，旗山也有冰果店主題，高雄市大寮戶政事務所更以「大寮」諧音，布置「寮不完電話亭」。
王立任也舉例台中多個戶政事務所，有以木板拼貼的三溫暖風情，還有傳統的紙板，多是中規中矩的設計。希望可以多點創意、想法，營造出年輕人想要的，讓結婚時可以留下美好回憶，結婚很多年的夫妻或許也想拍照重溫甜蜜。
副市長王育敏表示，台中市的背板風格多走浪漫風，如果可以符合在地特色，又符合年輕人需求，可讓新人廣為傳播。民政局長吳世瑋指出，對此感同深受，已經撥經費給各個戶政事務所更新改善。
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