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紅包比六都更有感！南投老人敬老金增加到2500元

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華、市長張嘉哲發放敬老禮金，南投市65歲老人每人至少可領2500元。圖／南投市公所提供
南投縣長許淑華、市長張嘉哲發放敬老禮金，南投市65歲老人每人至少可領2500元。圖／南投市公所提供

南投市長張嘉哲去年上任，將重陽敬老金從每年領800元提升至1500元，加上縣府1000元禮金，南投市長者每人可領2500元，市公所同時對長輩生活條件進行問卷調查，作為照顧長者及老人福利政策參考，讓南投市老人家生活更便利。

為進一步了解長者生活狀況，南投市公所設計「長者需求概況調查表」，調查老人家的「居住情形」、「現有資源」及「需求調查」，像是否夫妻同住、獨居或子女同住，還會釐清長輩的居住環境的現況，是否安全、安穩。

問卷共發出1萬8000餘分，長輩是獨居或特殊狀況，市公所都會統計、列為需要長期關懷對象，並了解長輩的需求，是否有特殊需要，例如送餐服務、緊急救援連線、預防走失手鍊、物資提供、經濟援助等，由公所紀錄並做妥適處置。

南投市公所表示，設籍在南投市的居民，65歲至89歲長者可領1500元，90至99歲長者可領2000元，100歲以上長者則可領1萬元外加禮品一份。加上縣府1000元敬老金，南投市65歲以上長者最少可領2500元，比六都都還高。提醒民眾，還沒領取敬老金、或暫時住在外縣市的長輩，也可以選擇匯款。

南投市長張嘉哲說，重陽敬老金不是單純發錢，更要趁此了解長輩實際生活情況，做為老人福利政策參考，例如，據點共餐加值計畫，可增加菜錢預算，改善活動設施，讓長輩生活更加便利。

南投市長張嘉哲發放敬老禮金，並針對老人生活問卷調查，提升長輩更好的生活環境。圖／南投市公所提供
南投市長張嘉哲發放敬老禮金，並針對老人生活問卷調查，提升長輩更好的生活環境。圖／南投市公所提供

南投 長輩 獨居 重陽敬老金

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