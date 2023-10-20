小犬颱風重創台中水稻 農糧署下周公告：每公頃救助1.8萬

本月初小犬颱風重創台中海線地區，正值稻米抽芽期，海水侵襲稻田釀成稻米嚴重損失。立法院副院長蔡其昌今會勘，爭取水稻納入農業天然災害現金救助，與水稻收入保險雙軌進行、擇一領取，受影響水稻田每公頃可領取1.8萬元救助金。農糧署表示，預計下周公告申請辦法。

蔡其昌今邀集農業部農糧署副署長蘇茂祥、台中區農業改良場場長楊宏瑛、市議員施志昌等人會勘。

農民反映，小犬颱風來襲剛好是稻米抽芽時期，加上靠海西岸地勢低窪，水稻泡海水受損嚴重，但農業部已將「水稻天然災害現金救助」轉換為「水稻收入保險」，衍生許多問題，擔心天然災損無法領取補助。

蔡其昌表示，農民朋友非常辛苦，天然災害一來就讓稻作嚴重受損，他接獲許多農民陳情，農糧署為何還沒公告？要怎麼補償等疑問？今天透過協調會，一次釐清。

蔡其昌爭取農糧署這兩天將水稻納入農業天然災害現金救助範圍，預計下周農糧署將公告，農民可提出災損申請，每公頃救助1.8萬元，另，水稻收入保險也會並行，擇一領取。

農業部農糧署副署長蘇茂祥說，將採2方案協助農民，針對受災地區，農業部會公告稻作的農業天然災害救助，農民有受災可在公告後，向當地區公所申報現金救助。

另一方案，就是現在開辦水稻收入保險，在二期稻作收割後，各區實際產量若低於過去5年平均產量達到兩成，整區將進行稻作收入的災害保險理賠，同樣請領每公頃1.8萬元理賠金，兩者不重複請領。

台中市議員施志昌提醒，現在農業保險機制，可依整個區域跟去年同期相比稻米收成，若減收20%，可請領1.8萬元補助，兩者擇一申請；但因收入保險有時間差，約需等到明年1月左右，所以蔡副院長與農民協調會，讓農損明確的地方趕快發放現金救助，幫助農民度難關。