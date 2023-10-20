影／盧秀燕啟用典禮大抱怨江啟臣這點 還取4字綽號

台中市長盧秀燕今早出席石岡區中91線啟用典禮，致詞時「大抱怨」立法委員江啟臣「這個弟弟吃我夠夠」、「很過分」，更曝私下江稱她「姊姊」，常拜訪她爭取地方建設和預算，中91線，斥資190億元東豐快和10億元埤豐橋重建工程都是他爭取，盧更替他取「百億委員」綽號，逗得現場民眾哈哈大笑。

今天上午9點，盧秀燕在立委江啟臣陪同下步入會場，2人有默契上衣全白，盧秀燕致詞說，江公開場合叫她市長，私底下叫我甚麼？有民眾說，「妹妹」，讓盧開心直說，「哇！今天是我最高興的事」，隨後轉頭手指江大喊，「你下次不要叫我姊姊，要叫我妹妹好了！」逗得現場民眾哈哈大笑，展現兩人好交情。

盧秀燕再爆料，「這個弟弟吃我夠夠」，他常來看我卻沒有帶禮物，來喝我的茶、吃我的餅乾、蛋糕，然後從口袋掏出建設事項紙條，向鄉親爭取建設、預算。

中91線就是江啟臣爭取來的，盧秀燕說，因為這條是市道，只能由市政府來施作；盧繼續「抱怨」，並告訴大家「江委員很過分」，不只中91線6千萬元要市政府做，又掏出更大筆東豐快工程，更「拖」她到現場會勘。

江啟臣強調，當年921台三線中斷，山城死傷最晚被發現，所以東豐快是山城的救命線，一定要做。

盧說，東豐快胡市長已施一半，後來因某些政治因素停工，成為全國工程奇景，市府經過環評、預算等重啟，現在已施作第三標，第一、二標也將發包。

盧秀燕感謝江啟臣，東豐快高達190億元經費，為中央負擔73%、地方負擔27%，大幅減少市府壓力，還有埤豐大橋10億元改建工程進行中。盧說，一位委員隨便都爭取百億元建設，大家要稱呼他「百億委員」。