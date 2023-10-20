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議員批南屯最大里「分里」牛步 民政局長：不會胎死腹中
台中市人口量增加快速，但鄰里的編制數量，卻沒有隨人口數增加而調整。國民黨議員朱暖英今在議會質詢說，南屯區文山里人口達1萬4679人，有39位鄰長，平均一位鄰長服務376位里民，里鄰長負荷大，憂心重劃分鄰里編制作業過慢，恐胎死腹中。民政局長吳世瑋表示，考量里長任期，文山里將於114年底完成分里，絕對不會胎死腹中。
朱暖英表示，南屯區最大里文山里有1萬4679人，由39位鄰長一起服務，平均一位鄰長服務376位里民；而南屯區最小里的鎮平里有1425人，共11名鄰長負責，平均一位鎮平里鄰長服務130位里民。導致里長與里長、鄰長與鄰長之間，有同酬不同工的現象，實在是壓榨。
朱暖英說，南屯區最大里和最小里，鄰長平均服務人口落差246人之多，鄰里長負荷很大，對鄰里長不公平，對里民也不公平。里長們都在反映，希望民政局要加速分里作業，以提升對里民的服務品質。
民政局長吳世瑋說，分里作業目前正在協商中，考量里長任期，按規劃將於114年底就會完成鄰里劃分動作，銜接里長選舉期程，絕對不會胎死腹中。
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