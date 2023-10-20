影／石岡中91路斷16年今開通 工法與大冠鷲共處平衡

台中石岡大喜事！因2007年柯羅莎颱風中斷中91線，讓石岡區居民往返新社區道路受阻16年，市府斥資6千萬元復建長168公尺道路，施工中發現大冠鷲等動物蹤跡，採取輕量開發工法達到生態平衡。今天上午台中市長盧秀燕舉行通車典禮，盧強調，山城還有東豐快、埤豐橋興建，要給山城居民安全回家的道路。

今早，盧秀燕與立委江啟臣、市議員吳振嘉、蔡成圭、邱愛珊、石岡區公所區長劉素幸、石岡區農會總幹事張東海與現場6百多位民眾共同見證，為中斷長達16年的中91線舉行通車啟用典禮，現場多處擺設造型可愛的老鷹吊牌，象徵道路施工工法也兼顧生態維護，達到雙贏。

盧秀燕指出，石岡區中91線是銜接中93前往新社區崑南社區的重要道路，道路因柯羅莎颱風中斷16年，提供一條安全回家道路是市府責任，加上該路是觀光熱點「五福臨門」的聯外道路之一，路好行，能吸引更多觀光客慕名而來，不嫌遠。

盧秀燕也特別感謝龍興里長黃清標、金星里長李淑惠與16位地主積極協調、達成共識，讓中91線道全線開通。

建設局說明，施工過程中觀察到大冠鷲、錦蛇、白腰鵲等動物蹤跡，工程採取輕量開發，規劃EPS輕質填方及設置坡面保護工程，道路復健長168公尺，包含邊坡穩定、坡面保護、擋土牆、輕質回填材道路及照明設施等工項，總經費6千萬元。