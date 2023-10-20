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台中市十大伴手禮票選活動 徵件延長至10月25日

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「台中市十大伴手禮」票選活動今年邁入第15屆，因詢問度超高，原收件截止日為10月20日，應業者需求，延長至10月25日。圖／台中市政府提供
「台中市十大伴手禮」票選活動今年邁入第15屆，因詢問度超高，原收件截止日為10月20日，應業者需求，延長至10月25日。圖／台中市政府提供

台中市十大伴手禮」票選活動今年邁入第15屆，此次獎項包括「十大伴手禮首獎」、「金口碑獎」、「評審團大獎」及「特賞好禮獎」共32座，入圍百大好禮更可獲頒好禮標章，因詢問度超高，原收件截止日為10月20日，應業者需求，延長至10月25日，期望募集更多優質伴手禮店家參賽。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，10月適逢台中各大節慶活動，除了國慶焰火在台中，4天連假吸引183萬3700人次到台中，帶來龐大商機，台中爵士音樂節也帶動人流與住房率；另10月21日將登場的台中太陽餅文化節，更讓台中伴手禮業者忙翻了。

黃于珊說，工策會接獲業者反映，盼延長徵件時間，原收件截止至10月20日，延長收件至10月25日。

工策會指出，這屆除了「十大伴手禮首獎」、「金口碑獎」、「評審團大獎」，獎項涵蓋食品類、非食品文創類外，更增設「特賞好禮獎」，將飲品、甜點、鹹食、農特產分門別類，增加業者獲獎機會，也提升品牌知名度。此外，入圍百大好禮更可獲頒好禮標章，由官方認證的優良商品，帶來極大的宣傳效益。

工策會表示，報名活動全程免報名費，工策會期間更將辦理短影音行銷課程、一日市集活動，只要符合「商業登記或公司登記設籍於台中市」即可報名參加。11月2日將辦理專家評選會，公布這屆入圍百大好禮名單，進而辦理民眾票選。

伴手禮 台中市

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