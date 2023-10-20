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袋地遭堵死 老夫婦爬屋頂出入

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
住在台中烏日高鐵特區的楊姓老夫婦，住宅兩側空地被建商買走，圍起柵欄蓋房子，進出得爬鄰居屋頂，險象環生。記者趙容萱／攝影
住在台中烏日高鐵特區的楊姓老夫婦，住宅兩側空地被建商買走，圍起柵欄蓋房子，進出得爬鄰居屋頂，險象環生。記者趙容萱／攝影

台中市烏日區楊姓七旬老夫婦住的老房子，因鄰近土地被建商買走，並圍起鐵皮柵欄，進出無路可走，受困住家2周，出門得攀爬隔壁屋頂。立委林靜儀獲報後昨邀集會勘。中市都發局表示，屋主已提出「袋地通行權」訴訟，在判決確定前，將協調建商，讓老夫婦能順利通行。

楊姓夫妻住在烏日長壽路旁巷弄內，位於烏日高鐵特區，周邊新建案林立，所住房舍被建物包圍，唯一通行路口近期被鐵皮柵欄擋住，進出相當不便。

楊家兒子指出，要回到老宅，必須借道鄰居家旁狹窄通道，爬上用瓦片墊高的台階，爬上圍牆再借道鄰居屋頂，走下木梯才到家；平時都由他負責採買、拿藥送回家，有時父親會爬出來買東西，險象環生。

住在台中烏日高鐵特區的楊姓老夫婦，住宅兩側空地被建商買走，圍起柵欄蓋房子，進出得爬鄰居屋頂，險象環生。記者趙容萱／攝影
住在台中烏日高鐵特區的楊姓老夫婦，住宅兩側空地被建商買走，圍起柵欄蓋房子，進出得爬鄰居屋頂，險象環生。記者趙容萱／攝影

楊姓夫婦78歲、74歲，房子不臨路，過去借道兩旁空地進出，右側鄰地被建商買走，設圍籬蓋別墅，去年10月打「袋地通行權」官司二審中；原本左側還有通道，結果左側鄰地法拍，今年8月另名建商取得土地後也設圍籬，老宅徹底被堵死。

林靜儀說，通行權訴訟曠日廢時，老夫婦年事已高，又有慢性病，現狀無路可走，出門得爬屋頂上下很危險，如果緊急送醫怎麼辦？昨會勘後，希望先找出1條路讓夫妻通行。

台中市都發局科長張炎輝說，該房屋被包在建物中間，過去都靠私有地通行；因涉及私權，屋主與周邊建商打袋地通行權官司，市府將協調，讓老夫婦能通行。

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