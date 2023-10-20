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颱風枯枝增 彰化碎不完

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
和美清潔隊使用破碎機將樹幹、枝葉破碎處理。圖／和美清潔隊提供
和美清潔隊使用破碎機將樹幹、枝葉破碎處理。圖／和美清潔隊提供

10月初小犬颱風來襲，彰化1天內發生近百件路樹倒塌意外，彰化各地枯枝落葉數量龐大，清潔隊評估堆置量為平時3倍，但彰化僅有1輛大型履帶式破碎機，各清潔隊排隊借用，甚至得等到年底才用得到。環保局表示，將把溪州焚化爐的移動式破碎機，調度到各地處理，但研議使用者付費。

鹿港清潔隊指出，颱風吹落的枝幹、枝葉為平時4、5倍，颱風過境10多天，每天還是得出動2車次150噸垃圾車清運，近期堆置空間將滿載，隨著東北季風增強，擔心落葉被到處吹影響環境。

福興清潔隊表示，颱風過後暫置場累積約150噸樹幹、枝葉，隊上有樹枝破碎機，但使用效率有限，得借用環保局的大型破碎機，不過得等到12月才輪得到。

彰化縣每年產出3千公噸以上的樹幹、枝葉等農業廢棄物，環保局的破碎機在颱風過後需求大，後續還有秀水、福興、溪州、彰化市等排隊使用。

環保局表示，為提高處理效率，已採購1輛移動式巨大垃圾破碎機，平時在溪州焚化爐破碎大型廢家具，未來可移動的到各清潔隊，協助破碎樹幹、枝葉，還可處理粗大枝幹。

不過，過去各鄉鎮借用環保局的破碎機，托運、損耗費用由環保局負擔，去年支出98.1萬元、今年預算為131萬元；環保局表示，正訂定借用辦法，未來委託廠商處理的拖運、油料、損耗費用，得由公所負擔。

鹿港清潔隊表示，將委託民間廠商處理。和美清潔隊指出，未來機具若要收費，將評估民間業者價格。福興清潔隊說，須編列經費才能支應。

小犬颱風 焚化爐 廢棄物 垃圾車

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