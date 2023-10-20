鐵道觀光 中市爭取活化舊山線

台中、南投拚鐵道觀光，橫跨苗栗、台中的台鐵舊山線鐵道，苗栗端推動鐵路自行車後，帶動觀光發展，台中爭取活化舊山線鐵道，與台鐵共同推動修復計畫，預計下月送交通部審議。集集環鎮小火車曾帶動風潮，目前已停駛，集集鎮公所昨公告招商，最快明年可復駛。

舊山線鐵路從苗栗到台中，全長約15.9公里，苗栗縣在2019年推動活化營運，昔日火車鐵軌變身為鐵路自行車軌道。苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，迄今已吸引220萬旅客，以國旅每人消費1000元計算，已帶動20億觀光收益。

立委楊瓊瓔爭取舊山線活化，將鐵路自行車從苗栗延駛到台中后里。台鐵局「舊山線基礎設施改善計畫」經多次修正，下月將送交通部審核；楊瓊瓔說，修復經費約12億元，包含沿線4座車站、6座鐵橋與8條隧道，計畫核定後，預計得花4.5年。

台中市觀旅局表示，以舊泰安鐵道文化園區、大安溪鐵橋、8號隧道與新泰安車站為核心，搭配遊程與運具，串聯苗栗勝興往南到后里的觀光景點；尤其讓苗栗的鐵道自行車延長到台中后里，透過舊山線吸引觀光客，未來活化後，預估每年至少可吸引13萬人次遊客，帶動3億元觀光產值。

台鐵集集支線因邊坡、隧道坍塌，2021年8月起，只能行駛二水到集集段，往水里、車埕段停駛，影響當地觀光客。集集鎮長吳大村重新推動集集小火車計畫，昨天公告鐵路軌道地上物、周邊土地租約，每年租金65萬元，標租期6年，可續約3年，推動復駛。

集集環鎮小火車早在2001年推動，2013年委外營運，模仿蒸汽火車頭造型的動力小火車，曾帶動觀光風潮；不過，委外行駛3年後，因土地分區、法令等問題，停駛迄今，老舊小火車仍停在軌道上，但外觀斑駁老舊。

吳大村說，新版小火車從集集火車站到明新書院，全長1.4公里，採環保電能驅動。集集商家表示，對小火車復駛樂觀其成，但路線僅1公里多太短，過去曾有「暴衝」等問題，盼落實安全規範。