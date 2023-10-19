快訊

正港台灣味！陸人喝「這款飲料」留陰影 網爆共鳴：能接受的不多

丹麥羽賽／500勝後挑戰另一項神級紀錄 戴資穎：我努力

無路可走！房屋兩側鄰地被建商買走 台中7旬老夫婦出門要爬隔壁屋頂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盧秀燕為橋藝金牌吳資麟貼紅榜 發現台中「這里」包辦2金

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕下午到亞運橋藝金牌吳資麟家中祝賀，同時為他貼紅榜。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕下午到亞運橋藝金牌吳資麟家中祝賀，同時為他貼紅榜。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕下午到亞運橋藝金牌吳資麟家中祝賀，同時為他貼紅榜，並說橋牌運動考驗選手的智力、毅力與體力，吳資麟能與團隊合作，最終勇奪台灣隊史首金，相當不容易。盧秀燕也向其家人、親友致意，鼓勵吳繼續發光發熱，為國爭光。

吳資麟家在北區賴明里，同在亞運獲得競速溜冰金牌的柯福軒恰也住在同里，盧秀燕因道賀發現此事，立即向站在一旁的賴明里長賴茂庭道賀，表示這是全台唯一，也是「含金量最高的里」。賴明里同屬台中市知名的天津商圈，商圈4個里的里長今都一同前往道賀。

盧秀燕說，這次亞運150多位選手中有50多位是台中市的選手，占了3分之1，市府給每位選手2萬5千元的零用錢，且獎金也提高，金牌由15萬提高到1百萬元，即使是團體賽也是每人單獨計算，但這些比起選手的付出都不算什麼。

而且，全國只有她會親自替選手貼榜，而不只是在市府表揚，因為他們選手是城市之光、城市的英雄。盧秀燕說，這次的金牌之路今天走完，很高興台中市得到5面金牌。

盧秀燕今也維持親自抱抱選手給予鼓勵的風格，擁抱了吳資麟，接著並把紅榜致贈給吳。吳資麟也致詞感謝盧秀燕親往道賀，同時感謝他的家人、搭擋和隊友。

運動局長李昱叡說，市府積極培育人才，鼓勵運動發展，率各縣市之先宣布提高亞運激勵金，金牌由15萬一次提升至100萬元，銀牌50萬元、銅牌30萬元，且不分個人或團體項目，希望用鼓勵的方式讓大家知道，運動不分種類、不分國界，投入運動對未來也是良好的發展。這次亞運台中市將發出總數約980萬元激勵金，十分值得，感謝選手在國際上為國爭光。

台中市長盧秀燕（前右）發現賴明里包辦了兩面亞運金牌，立即向站在一旁的賴明里長賴茂庭（中）道賀。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（前右）發現賴明里包辦了兩面亞運金牌，立即向站在一旁的賴明里長賴茂庭（中）道賀。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（前右）今維持親自抱抱選手給予鼓勵的風格，擁抱了吳資麟。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（前右）今維持親自抱抱選手給予鼓勵的風格，擁抱了吳資麟。記者黃寅／攝影

盧秀燕 金牌 亞運

延伸閱讀

台中立委選戰╱ 謝子涵搬「賴桑」人形立牌 楊瓊瓔支持者提供掛看板

台中校園無高端仍拒打？醫曝：家長走冤枉路多付逾千元

影／不良篩劑恐配撥學校、長照據點 盧秀燕：緊急清查中

影／盧秀燕：中市持續追蹤和公布蛋的去處 確保食安

相關新聞

盧秀燕為橋藝金牌吳資麟貼紅榜 發現台中「這里」包辦2金

台中市長盧秀燕下午到亞運橋藝金牌吳資麟家中祝賀，同時為他貼紅榜，並說橋牌運動考驗選手的智力、毅力與體力，吳資麟能與團隊合...

影／無路可走…房屋兩側鄰地被建商買走 台中7旬老夫婦出門要爬隔壁屋頂

台中市烏日區楊姓七旬老夫婦住的老房子因鄰近的土地都被建商買走，還圍起圍籬阻道，導致無路可走已兩周，老夫妻須攀爬隔壁屋頂才...

台中市十大伴手禮徵件延長至10月25日 工策會歡迎店家參賽

台中市工商發展投資策進會舉辦「2024第15屆台中市十大伴手禮」票選活動，詢問度超高，店家熱烈報名中。原收件截止至10月...

彰化市今晚「送肉粽」路線曝光 法師建議能避就避

彰化市因一名年輕男子輕生，家屬公告今晚10點將舉辦「送肉粽」送煞儀式，在網路公告送煞路線，也呼籲居民避免該時段出入，產生...

大安大甲溪聯通管潛盾機啟用 完工後中部每天可增25.5萬噸用水

經濟部水利署中區水資源分署建置大安大甲溪聯通管，首次使用潛盾工法，在石岡壩至鯉魚潭間的地下開挖1.8公里長度的隧道，埋設...

社宅房東適用最低稅率 台中民間社宅房屋稅率明訂1.2%

台中市為鼓勵民間將閒置住宅出租作為社會住宅，2017年全國首推「社會住宅興辦及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。