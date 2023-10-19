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盧秀燕為橋藝金牌吳資麟貼紅榜 發現台中「這里」包辦2金
台中市長盧秀燕下午到亞運橋藝金牌吳資麟家中祝賀，同時為他貼紅榜，並說橋牌運動考驗選手的智力、毅力與體力，吳資麟能與團隊合作，最終勇奪台灣隊史首金，相當不容易。盧秀燕也向其家人、親友致意，鼓勵吳繼續發光發熱，為國爭光。
吳資麟家在北區賴明里，同在亞運獲得競速溜冰金牌的柯福軒恰也住在同里，盧秀燕因道賀發現此事，立即向站在一旁的賴明里長賴茂庭道賀，表示這是全台唯一，也是「含金量最高的里」。賴明里同屬台中市知名的天津商圈，商圈4個里的里長今都一同前往道賀。
盧秀燕說，這次亞運150多位選手中有50多位是台中市的選手，占了3分之1，市府給每位選手2萬5千元的零用錢，且獎金也提高，金牌由15萬提高到1百萬元，即使是團體賽也是每人單獨計算，但這些比起選手的付出都不算什麼。
而且，全國只有她會親自替選手貼榜，而不只是在市府表揚，因為他們選手是城市之光、城市的英雄。盧秀燕說，這次的金牌之路今天走完，很高興台中市得到5面金牌。
盧秀燕今也維持親自抱抱選手給予鼓勵的風格，擁抱了吳資麟，接著並把紅榜致贈給吳。吳資麟也致詞感謝盧秀燕親往道賀，同時感謝他的家人、搭擋和隊友。
運動局長李昱叡說，市府積極培育人才，鼓勵運動發展，率各縣市之先宣布提高亞運激勵金，金牌由15萬一次提升至100萬元，銀牌50萬元、銅牌30萬元，且不分個人或團體項目，希望用鼓勵的方式讓大家知道，運動不分種類、不分國界，投入運動對未來也是良好的發展。這次亞運台中市將發出總數約980萬元激勵金，十分值得，感謝選手在國際上為國爭光。
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