盧秀燕為橋藝金牌吳資麟貼紅榜 發現台中「這里」包辦2金

台中市長盧秀燕下午到亞運橋藝金牌吳資麟家中祝賀，同時為他貼紅榜，並說橋牌運動考驗選手的智力、毅力與體力，吳資麟能與團隊合作，最終勇奪台灣隊史首金，相當不容易。盧秀燕也向其家人、親友致意，鼓勵吳繼續發光發熱，為國爭光。

吳資麟家在北區賴明里，同在亞運獲得競速溜冰金牌的柯福軒恰也住在同里，盧秀燕因道賀發現此事，立即向站在一旁的賴明里長賴茂庭道賀，表示這是全台唯一，也是「含金量最高的里」。賴明里同屬台中市知名的天津商圈，商圈4個里的里長今都一同前往道賀。

盧秀燕說，這次亞運150多位選手中有50多位是台中市的選手，占了3分之1，市府給每位選手2萬5千元的零用錢，且獎金也提高，金牌由15萬提高到1百萬元，即使是團體賽也是每人單獨計算，但這些比起選手的付出都不算什麼。

而且，全國只有她會親自替選手貼榜，而不只是在市府表揚，因為他們選手是城市之光、城市的英雄。盧秀燕說，這次的金牌之路今天走完，很高興台中市得到5面金牌。

盧秀燕今也維持親自抱抱選手給予鼓勵的風格，擁抱了吳資麟，接著並把紅榜致贈給吳。吳資麟也致詞感謝盧秀燕親往道賀，同時感謝他的家人、搭擋和隊友。