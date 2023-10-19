影／無路可走…房屋兩側鄰地被建商買走 台中7旬老夫婦出門要爬隔壁屋頂

台中市烏日區楊姓七旬老夫婦住的老房子因鄰近的土地都被建商買走，還圍起圍籬阻道，導致無路可走已兩周，老夫妻須攀爬隔壁屋頂才能出門，立委林靜儀獲報後，今緊急邀集市府等單位現勘，市府在會勘後說明，將協調建商，讓老夫婦能順利通行。

楊姓夫婦的兒子說，父母分別為78歲、74歲，住的房子是祖父留下來，因為被包在中間不臨路，過去都借道親戚的土地進出，後因右側鄰地被建商買走，設圍籬蓋別墅，去年10月打「袋地通行權」官司仍在二審中，建商施工後，原本左側還有一條通道可通行，無奈左側鄰地被法拍，今年8月另一名建商取得土地，設起圍籬，從此進出老宅，徹底被堵死。

楊姓夫婦的兒子指出，現在要回到老宅，必須先借道鄰居家旁狹窄通道，再爬上用瓦片等墊高的檯階爬上圍牆，再借道鄰居屋頂，走下木梯才到達，平時都是父母打電話說明物資需求，靠他採買多日食材、拿藥帶進去，但有時候老父也會爬出來買東西，險象環生。

林靜儀說，尊重建商對土地使用權，因通行權訴訟曠日廢時，鑑於楊姓老夫婦年事已高，且有慢性病這類就醫需求，但現狀是無路可走，老人家出門必須攀爬隔壁屋頂，相當危險，如果需緊急送醫怎麼辦？今天下午4時緊急邀集相關單位現勘，盼市府顧及住戶的生活，協調讓老夫婦能有一條路可走。