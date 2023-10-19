彰化市今晚「送肉粽」路線曝光 法師建議能避就避

彰化市因一名年輕男子輕生，家屬公告今晚10點將舉辦「送肉粽」送煞儀式，在網路公告送煞路線，也呼籲居民避免該時段出入，產生不必要的困擾；法師顏文讚說，「送肉粽」既已公告時間與路線，民眾就盡量迴避。

公告指出，上個月農曆8月23日發生憾事，家屬及親友悲痛萬分，並來電告知將於國曆10月19日（農曆9月5日）晚間10點到12點將舉行送煞儀式，特此公告，祝大家平安吉祥。經了解1名29歲男子因故輕生，家屬萬分悲慟，希望舉辦送煞儀式獲得慰藉。

家屬公告「送肉粽」路線，由彰化市寶廍路358巷起右轉北上，直行至清潔隊回收場左轉西行，沿大肚溪堤防道路直通鹿港海邊圓滿完成儀式。

「送肉粽」儀式是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。

法師顏文讚說，送煞路線沿途住戶應緊閉門窗，民眾如果中途遇到「送肉粽」，可隨手摘下路邊青草或樹葉捏在手裡，待送肉粽隊伍通過後，再丟掉，這就是「一青破三煞」的道理。若必須參與儀式，過程中，建議口裡含著一顆未剖開的檳榔青，待儀式結束就吐掉。

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