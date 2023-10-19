大安大甲溪聯通管潛盾機啟用 完工後中部每天可增25.5萬噸用水

經濟部水利署中區水資源分署建置大安大甲溪聯通管，首次使用潛盾工法，在石岡壩至鯉魚潭間的地下開挖1.8公里長度的隧道，埋設3公尺直徑的水管，預計2026年6月完工，今天舉辦潛盾機啟用典禮，經濟部長王美花表示，大安大甲溪聯通管道完工後，可讓中部地區每天增加25.5萬噸的用水。

水利署中區水資源分署長莊曜成在典禮中表示，大甲溪及大安溪是台中地區主要的供水來源，大安大甲溪聯通管計畫透過聯通運用，豐水期優先利用大甲溪豐沛的水量供應台中地區民生、產業及農業需求，將水資源蓄存在鯉魚潭，避免珍貴的水資源流向大海，枯水期或大甲溪高濁度期間，可利用鯉魚潭水庫的水源滿足台中用水需求。

經濟部長王美花表示，2020年百年大旱，每天都要開會關心台中的水情，最嚴峻的時候，鯉魚潭水庫及德基水庫只剩1%，當時水利署跟台水公司想方設法，不論是伏流水、工地水及台中公園的抗旱水井等，在台電裝設海淡機組，讓台中水情最後維持「供五停二」未再惡化。

她說，氣候變遷及台灣供水如何做得更有韌性是非常重要的事情，今天大甲、大安溪聯通管是中部地區非常重要建設，連通管工程經費152.18億元，還不包括台水約7、80億元要做淨水廠及相關管線等經費，完工後可讓中部一天增加25.5萬噸的水。

王美花表示，台積電要在中科設廠，中部的水一定要提早準備，以足夠供應，這是中區第一次做潛盾工程，經過后豐自行車道等重要路段，潛盾有助工程順遂及不影響觀光，成本貴一倍，這麼高的金額就是要中部供水可以穩定，她感謝立法院副院長蔡其昌多次協助與農民溝通，解決農民對農業用水的疑慮，強調在氣候變遷下，台灣如何聰明的尋找水源跟調度水源是我們的任務。

立法院副院長蔡其昌表示，地球暖化、極端氣候，不是水太多就太少，大家不能掉以輕心，這個問題會變成我們時常面臨的夢魘，不讓惡夢降臨只有一招，就是想辦法「超前部署」，這幾年經濟部及農業部都不斷透過行政院整合、解決問題，大甲溪及大安溪聯結，主要就是調度，當缺水是區域化的時候，透過大甲大安溪的聯結、台水的備援幹管，政府的調度能力就會增加，可減少水源浪費。