蔡培慧爭取農業部1280萬 南投擴大社區老人供餐

民主進步黨立法委員蔡培慧爭取農業部補助1280萬元，讓南投縣25個社區申請辦理擴大供餐服務，約有2700名長輩受惠，蔡培慧今天說，還會再積極爭取經費協助社區升級廚具設備。

南投縣老年人口多，社區據點是長輩交誼活動、用餐重要場所，為提升長輩用餐品質，蔡培慧爭取農業部農村發展及水土保持署經費新台幣1280萬元，補助縣內25個社區辦理擴大供餐計畫，有社區提升午餐菜色，也有社區增加供應晚餐，或為行動不便長輩送餐到家。

透過蔡培慧爭取，約有2700名長輩受惠。蔡培慧今天與農村水保署南投分署長傅桂霖、水里鄉長葉銘豐等人到水里鄉上安、城中社區訪視擴大供餐辦理情形，蔡培慧表示，爭取農業部補助社區擴大加入晚餐服務，也為行動不便長者送餐，盼老寶貝們吃得健康、開心。

蔡培慧說，除持續擴大社區供餐服務，未來也會讓長輩透過各式活動活到老，學到老，並爭取經費協助社區升級廚具設備，讓志工有更好空間為長輩服務；傅桂霖說，除供餐服務也希望社區更活絡，透過政府部會努力，讓年輕人安心打拚、長輩吃得更健康。