台中區農改場升格首辦大活動 17項主題好康多

台中區農業改良場開放日今年規畫四大區、17項活動，將公開最近一年來的最新農業科技研發推廣成果，及邀請民眾參觀推廣種植的雜糧作物，體驗雜糧拼圖的樂趣，還規畫90個多樣化農特產品攤位，讓民眾好吃、好玩、好玩。

台中區農業改良場副場長蕭政弘今天代表場長楊宏瑛表示，本月21日舉行今年度開放日，主題設定「咱糧薏起、穀舞麥動」，規畫主題區、舞台區、展售區和樂活區，將有探索雜糧食農體驗活動、雜糧玩藝遊樂區、食農-親子DIY、農特產品與田媽媽產品展售、繽紛花海與迷宮等17項活動。

民眾可到主題區參觀國產優質雜糧，認識綠色療育推廣成果，親子同遊雜糧玩藝遊樂區、花海和高粱迷宮、參加2023兒童寫生繪畫競賽，再到舞台區品嘗雜糧飯、雜糧三角飯糰，玩雜糧拼圖等食農親子DIY，在台中農改場度過歡樂周末。