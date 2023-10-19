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集集環鎮小火車有望復駛了 鎮公所今正式對外公告出租

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
已停駛7年的「集集環鎮小火車」，在鎮長吳大村的主張恢復下，今天已公告相關鐵道土地出租，希望盡早重新恢復行駛。記者黑中亮／攝影
已停駛7年的「集集環鎮小火車」，在鎮長吳大村的主張恢復下，今天已公告相關鐵道土地出租，希望盡早重新恢復行駛。記者黑中亮／攝影

已停駛7年的「集集環鎮小火車」，在鎮長吳大村的主張恢復下，今天已將鐵路軌道等地上物及相關土地公告出租，希望盡早重新舖設完成地方特色的環鎮小火車，尋求專業廠商營運管理，遂以租賃方式交由民間經營管理，以促進集集地區觀光發展，提供旅客更優質觀光內容，帶動附近地方繁榮。

集集鎮長吳大村表示，「集集環鎮小火車」前南投縣長林明溱近20多年前擔任集集鎮長時開始推動，但因軌道路線屬於道路用地，土地使用問題一卡10多年，直到後來土地變更為遊憩用地，集集鎮公所於2001年，為發展觀光推行環鎮小火車，施作小火車鐵軌及相關設備，並陸續購入兩台觀光小火車；於2013年招標委外經營，；2016年因業者未取得小火車營運執照就上路，被公所要求停止營運，並提前解除合約。

2017年，再因業者行駛小火車載客，卻沒有雜項執照，緊鄰的攤販區也在綠地經營，違反土地使用分區而頻遭檢舉，不僅環鎮小火車就此閒置，公所、業者也因合約爭議對簿公堂，合約2019年底到期後，業者同意拆遷設施，並將土地交還公所，一度讓集集火車站旁的精華土地回歸平靜，由公所營造成自行車道及綠地。

吳大村說，集集是全國著名的鐵道小鎮，每年有超過百萬人次的觀光客，搭乘台鐵集集支線而來，近年發展鐵道慢活觀光產業，出站後若能再延續環鎮小火車，更能促進集集地區觀光發展，帶動附近地方繁榮，且環鎮鐵道出租案標的位於集集火車站旁，人潮眾多，市場商機可見，深具投資發展潛力，因而去年上任做為重要的政績開始規畫復駛。

已停駛7年的「集集環鎮小火車」，在鎮長吳大村的主張恢復下，今天已公告相關鐵道土地出租，希望盡早重新恢復行駛。記者黑中亮／攝影
已停駛7年的「集集環鎮小火車」，在鎮長吳大村的主張恢復下，今天已公告相關鐵道土地出租，希望盡早重新恢復行駛。記者黑中亮／攝影
已停駛7年的「集集環鎮小火車」，在鎮長吳大村的主張恢復下，今天已公告相關鐵道土地出租，希望盡早重新恢復行駛。記者黑中亮／攝影
已停駛7年的「集集環鎮小火車」，在鎮長吳大村的主張恢復下，今天已公告相關鐵道土地出租，希望盡早重新恢復行駛。記者黑中亮／攝影

火車站 集集 鐵道

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