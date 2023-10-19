南投敬老卡偏鄉老人享用不到 議員要求開放多元用途

南投縣開放敬老愛心卡搭乘計程車，但偏鄉使用率極低。縣議員林儒暘等人認為，敬老愛心卡應開放多元用途，除了交通工具，可折抵掛號費、健保費。南投縣政府表示，南投和台中市財政結構不同，如果評估後預算財政可負擔，可考慮開放更多用途。

縣議員王秋淑說，敬老愛心卡計程車共有8個車隊，但魚池鄉沒有設點，連最近的埔里計程車都不願到魚池載長輩，老人家還是沒計程車可搭，建議能在魚池鄉設點，每趟補助85元額度也應提升。縣議員蘇昱誠也認為，敬老愛心卡對偏鄉老人是「看的到用不到」，縣府應有更完整的配套措施，偏鄉老人才能受惠。

社會及勞動處長林志忠說，南投縣共有320多輛計程車，縣府輔導成立干城衛星車隊，在南投縣有75輛，縣府會加強輔導，讓更多計程車業者參與敬老卡服務，干城車隊也在全縣五大鄉鎮設點，讓服務更為普及。

縣議員林儒暘說，敬老愛心卡的目的應是讓長輩更方便，台中市老人卡「一卡八用」，除大眾運輸系統外，還可折抵就醫掛號費、停車費、運動場館費用，南投也應擴大敬老愛心卡用途。

林志忠說，他支持擴大敬老愛心用途，但台中市、南投縣預算財政結構不同，會牽涉縣府整體預算和財政支出，需要經過評估，只要財政可以支應，相信縣長會全力支持，縣府也可以向台中市學習多元用途，技術不是問題。

林儒暘說，南投老年人口多，敬老愛心卡為長者福利，但普及程度不高，縣府善意無法施及偏鄉，建議縣府研議擴大用途，包括折抵健保費用等，讓老人家都能享受這項福利。