彰化火葬場案正反兩方紛表態 大埔商圈抗議未來交通更亂

彰化縣是目前全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化市公所以「彰化藝術生命園區」名義計畫在市立殯儀館後方興建火葬場，並可能在11月的代表會定期會重新提案；近期地方支持與反對方紛紛表態，與鄰近計畫基地大埔商圈發展協會成員今天出面抗議公所未到地方開說明會擅自決定，擔心未來交通更加混亂。

大埔商圈發展協會理事長陳雯嘉說，設立火葬場產生空污及交通等問題不是公所說不用擔心就不擔心的，未來將影響大埔商圈商家，甚至有民眾問她未來小吃店會不會都成金紙店，許多住戶商家根本不清楚市公所規劃內容，要求公所到當地開說明會。

陳雯嘉也說，先前在公所辦的計畫內容說明會到場的都不是當地人，實際上在地反對聲音很多，也不認同公所說的設置專用道殯葬業者都會遵循，加上大埔路現在交通已相當壅塞，每年清明節到納骨塔的車流已塞得相當嚴重，若再有火葬場，對地方交通雪上加霜。

針對商圈住家建議另外選址，將火葬場蓋在人口較不稠密處，彰化市公所指出，若是另規劃於培元中學的第二公墓，摒除掉禁遷葬要再耗時至少八年以上的法定條件，禮車仍需在殯儀館、火葬場、晉塔數地間奔波，不能免除噪音及交通問題，設立一條龍的生命園區，才能一次性規範禮儀業者扣點機制，維護民居的公共秩序與環境衛生。

市公所也說，此次推動生命園區提案，縣府允諾將配合園區，開闢聯接大埔截水溝通往殯儀館的專用車道，一旦完成，將大幅減少行經大埔商圈的禮儀車隊，改善壅塞現狀；10月26日晚上將在延和活動中心辦理「彰化藝術生命園區概念構想」說明會，歡迎民眾理性討論。