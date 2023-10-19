影／不良篩劑恐配撥學校、長照據點 盧秀燕：緊急清查中

立委王鴻薇開記者會揭露，衛福部中央疫情指揮中心緊急採購快篩試劑，花4.7億向嘉碩生醫採購並交付約502萬5000劑韓國GenBody快篩試劑、森昌簽約30萬劑，流入市面，但衛福部卻發現試劑無法有效偵測病毒。台中市長盧 秀燕說，目前衛生局系統沒有配發到不良試劑，中央直撥到教育系統、長照系統或原民區域還在清查，民眾如拿到 的韓國篩劑，可向衛生局所更換。

市議員劉士州今在大會緊急提問，要求市長盧秀燕說明現況及對策。盧秀燕說，只要是衛生局系統撥發的快篩劑，保證沒問題。

不過，盧秀燕說，中央未經台中市衛生局配撥，直撥到學校、原住民區域、長照據點的快篩劑，可能有這兩種篩劑，目前全市清查中，如有發現，衛生局可更換正常篩劑。另民眾如到醫院診所有發現不良品，也可向衛生單位更換。