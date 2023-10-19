台中清水多處農路破損嚴重 蔡其昌爭取中央全額補助改善

台中市清水區吳厝里吳厝六街及頂湳里客庄路農路是居民出入的重要道路，但農路未改善，路面破舊且邊坡損壞，影響民眾通行安全，立法院副院長蔡其昌今邀相關單位會勘，爭取水保署補助650萬元改善經費，預計明年一月底完工。

蔡其昌今天邀集農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊、台中市議員楊典忠、市議員王立任、清水區公所、清水區吳厝里長吳水通、頂湳里長王景收等人會勘。

蔡其昌表示，清水區有許多都市計畫外的農路，都是社區居民平時出入的重要道路，因年久失修而導致路面嚴重破損或崎嶇不平，甚至已經有路邊擋土牆崩塌等狀況，嚴重影響居民進出行車安全，他今天邀集各單位前來會勘，爭取中央農業部水保署全額補助650萬改善經費，盡快改善完成，讓所有鄉親都能夠有一條安全回家的道路，

蔡其昌說，清水區已經是台中市相對偏鄉的區域，山上四里又是清水區內相對偏遠的里，這幾年來他努力爭取資源回來家鄉，尤其針對像山上四里這種相對偏鄉的區域更要投入更多資源，希望讓所有居民都能享有更好的生活環境。

吳厝里長吳水通及頂湳里長王景收都表示，感謝副院長蔡其昌非常關心里內的建設，協助里內爭取校園改建、自來水延管等，此次看到農路破損嚴重馬上辦理會勘，替里民爭取讓里內有嶄新、安全的道路。

農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊指出，此次會勘為吳厝里吳厝六街農路及頂湳里客庄路農路改善，總經費為650萬元，兩項農路工程預定期程，預定於113 年1 月底前完成，期盼早日帶給鄉親安全、平坦的農路。