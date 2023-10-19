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颱風後彰化各清潔隊堆置樹幹枝葉量暴增 大型破碎機排隊用

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
10月初小犬颱風來襲，颱風過後和美清潔隊也協助住戶、公園、社區清除枯枝落葉，數量相當龐大。圖／和美清潔隊提供
10月初小犬颱風來襲，颱風過後和美清潔隊也協助住戶、公園、社區清除枯枝落葉，數量相當龐大。圖／和美清潔隊提供

10月初小犬颱風來襲，彰化1天內發生近百件路樹倒塌意外，颱風過後彰化各公所清潔隊也協助住戶、公園、社區清除枯枝落葉，數量相當龐大，清潔隊評估堆置量約是平時3倍，但彰化目前僅有一輛大型履帶式破碎機，多清潔隊排隊借用，有的還得等到年底才用得到。

鹿港清潔隊指出，這次颱風以來樹幹、枝葉清運相當多，約是平時的4、5倍，到現在10幾天每天都還是要出動兩車次的150噸清運車到社區、學校載運枝葉，暫置場空間雖大，但近期也將滿載，擔心東北季風增強，摻雜在內的落葉被到處吹影響環境。

福興清潔隊指出，颱風過後目前暫置場累積約150噸的樹幹、枝葉，隊上雖有樹枝破碎機，但使用效率有限，還是須借用環保局的破碎機，不過目前得知需要等到12月才輪得到。

彰化縣每年產出3千公噸以上的樹幹、枝葉等農業廢棄物，彰化縣環保局指出，環保局的破碎機在颱風過後需求大，後續還有秀水、福興、溪州、彰化市等鄉鎮排隊使用，為讓樹幹、枝葉去化更有效率，已採購一輛移動式巨大垃圾破碎機，平時在溪州焚化爐破碎大型廢家具，規劃未來移動的到各清潔隊投入破碎樹幹枝葉工作，這輛機器可處理較粗大的枝幹。

以往破碎機使用的托運、損耗費用主要都是環保局負擔，去年標案經費98萬1000元、今年標案經費131萬元，目前環保局處理正訂定借用辦法，未來委託廠商處理的拖運、油料、損耗費用可能得由公所負擔。

不過有的清潔隊為避免等待，加上路途遙遠機械運送麻煩，現行已自行委託廠商處理，鹿港清潔隊編列經費，由民間廠商到堆置場破碎樹幹枝葉，並未使用環保局破碎機。

和美鎮清潔隊則指出，現在借用環保局的破碎機，清潔隊支付的負擔小，破碎完的碎木材還可就近到鎮內掩埋場處理，未來機具若要收費，也會評估民間業者價格是否更合宜；福興清潔隊也說須編列經費才能支應。

和美清潔隊使用破碎機將樹幹、枝葉破碎處理。圖／和美清潔隊提供
和美清潔隊使用破碎機將樹幹、枝葉破碎處理。圖／和美清潔隊提供

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