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迎接幸福台中儀式感 「創意台中及鐵道217」將登場

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「創意台中及鐵道217」將於10月27日至11月5日在台中綠空鐵道南段登場，今年以「幸福台中儀式感」為主題，有5大展間、5座戶外裝置。記者余采瀅/攝影
「創意台中及鐵道217」將於10月27日至11月5日在台中綠空鐵道南段登場，今年以「幸福台中儀式感」為主題，有5大展間、5座戶外裝置。記者余采瀅/攝影

「創意台中及鐵道217」將於10月27日至11月5日在台中綠空鐵道南段登場，今年以「幸福台中儀式感」為主題，除有5大展間、5座戶外裝置，也有主題日活動、文創市集、美學體驗DIY及16組音樂表演，活動豐富精彩。

文化局副局長施純福表示，創意台中及鐵道217今年邁入第13年，活動集結9位設計師及TCOD台中原創等超過40個文創品牌，10天活動，希望傳達舊城與創新的交融美感，詮釋屬於台中的創意生活，並為在地文創品牌搭起合作交流的最佳平台，同時提升文創產值。

主題展間總策人周育潤說，「儀式感」是一種自我對話的過程，在台中這座多元又充滿創意的城市，不同的時間點，透過物件、空間、行為的轉換，都可重新定義生活中的美好片段。

周育潤說，這次展間特別與實心裡生活什物店、本質創作室劉開平、留白計畫、新銳藝術家周依及台中科技大學創意商品設計系師生等合作，規劃「專屬台中的一天幸福儀式」、「幸福台中儀式選品店」、「一年12個月儀式感策展」、「台中解憂設計鋪」及「生活儀式感大募集」等主題。

戶外裝置則偕同竹工藝藝術家林靖格、藝術家彭譯毅等人規劃「習慣的目錄」、「儀式小宇宙」、「通往幸福的花路」、「Home sweet home」及「舊鐵道上新妝」，邀請民眾一起參與創意與心靈的探索旅程，享受與自己對話的幸福片刻。

文化局指出，今年主視覺邀請周依以吸睛色調與活潑線條，融合湖心亭、爵士樂等在地元素，傳遞愉悅與舒服的幸福儀式感氛圍；並請台中在地插畫家「染渲森森」，用清新風格繪出幸福台中療癒元素，融入活動文宣。

民眾參加活動，除可集章兌換贈品；10月28日、29日及11月4日、5日舉辦4場文創市集，邀請市集品牌「邊緣工事」、「Mini市集」、「草地綠市集」及「好識集」進駐，民眾別錯過。

文創 鐵道

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