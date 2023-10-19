台中大雅區將破10萬人 民代催生六寶派出所2025年完工

台中市大雅區人口成長將破10萬人，其中，大雅區僅有大雅、馬岡2派出所， 2018至2020年大雅所同時期比較，治安及交通報案數增加25.18%，超過負荷。經多位民代爭取，將興建地下1層、地上2層的六寶派出所，總經費7384萬元，今年底動工，預計2025年8月完工。

台中市警察局大雅分局指出，大雅分局轄區包含大雅區及潭子區，但大雅區只有馬岡派出所與大雅派出所，由於大雅所位處人口稠密處，流動人口約2萬7千人，地理位置屬東西狹長型，轄區範圍最遠距離約8.7公里，車程約30至60分鐘。

其中，忠義、秀山、六寶及橫山等4里離市中心較遠，遇緊急案件時無法立即反應，常讓員警疲於奔波。

經立法委員楊瓊瓔及前市議員吳顯森爭取覓地，台中市議員吳呈賢、周永鴻、徐瑄灃、羅永珍、賴朝國、蕭隆澤、黃仁等預算支持，規劃新成立六寶派出所，減輕大雅所勤、業務負擔，更高效率服務民眾。

六寶派出所辦公廳舍新建工程，總經費7384萬1千元整，工程由江篤信建築師事務所規劃、設計及監造，上月19日辦理公開招標公告，本月12日在大雅分局辦理開標作業，共5家廠商參與競標，最終由鉅立營造股份有限公司得標。

新建的六寶派出所是地下1層、地上2層的建築，工程預計今年底前動工，於2025年8月完工。未來六寶所轄區包含：中部科學園區，鄰近台中國際機場、沙鹿交流道，交通四通八達。