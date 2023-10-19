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投縣累積23萬公噸垃圾 公私合作拚3年減半

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
草屯鎮垃圾堆置場就在烏溪旁，年底鳥嘴潭人工湖供水，垃圾清運迫在眉睫。圖／南投縣政府提供
草屯鎮垃圾堆置場就在烏溪旁，年底鳥嘴潭人工湖供水，垃圾清運迫在眉睫。圖／南投縣政府提供

南投縣議會定期會昨天施政總報告，南投縣長許淑華說，縣民關切垃圾處理問題，縣府今年去化8萬噸垃圾量，最近並和民間最大的廢棄物處理公司合作，每年增加2萬多噸垃圾處理量，希望3年內以公私合作方式，達成全縣垃圾減半目標。

南投縣垃圾逐年堆積，累積垃圾量23萬公噸，部分鄉鎮垃圾清運不及，惡臭、空汙、水汙影響環境衛生，已成南投縣最棘手的問題。

南投縣環保局長李易書說，縣政府積極和苗栗、台北市等以互惠合作去化縣內垃圾，今年8萬噸的目標已經達成。除了減量外，環保局也以遠端監控和無人機空拍取締外縣市垃圾入侵南投縣，以免垃圾量持續上升。

許淑華說，垃圾清運是南投縣民關切議題，縣府與環境部和各縣市政府合作，也尋找民間企業協助，16日與全台最大的廢棄物處理公司「可寧衛」合作，協助垃圾篩分及外運去化，第1年以每公噸7350元協助處理南投市堆置及每日垃圾，全年度經費約9900萬，預計3年內清除6.75萬噸垃圾，加上和各縣市互惠合作，每年清運8萬公噸，3年內可讓南投垃圾量減半。

李易書說，鳥嘴潭人工湖年底供水，草屯鎮垃圾轉運站堆積的8萬公噸垃圾山清運是縣府工作重點，在環境部協助下，已經清運5萬公噸，剩餘的垃圾也會加緊清運，盡快移除。

廢棄物 許淑華 環境部 鳥嘴潭人工湖 環保局長

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