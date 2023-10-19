彰化永靖4村抗議：不要光電要百姓公

彰化縣永靖鄉公所出租第六公墓設置太陽能光電發電系統，引發福興村等4村村民反彈，昨天到鄉公所抗議。鄉長魏碩衛表示，廠商施工，公所並不知情，會要求業者停工，待28日召開協調會，業者和村民達成共識後，才有可能讓業者施工。

永靖鄉反光電自救會昨天由多位民代陪同，舉白布條到鄉公所抗議，還出動孝女白琴、撒冥紙表達，因豔陽高照，一名80歲阿嬤還被熱昏送醫。

居民認為，若做了太陽光電板會吸納陽光，當地也會成為荒地，溫度會上升，形成熱島效應，影響附近花卉和農作物生長。

永靖鄉福興社區發展協會理事長凃柏任說，先前公所答應要在第六公墓蓋百姓公，卻改成種電，導致一個多月來，當地竟死了10多人，讓村民都很不安，要求光電工程停工，一定要蓋百姓公祠。

鄉代會主席林致安也說，鄉長承諾要跟村民站在一起，但最近太陽能業者又在第六公墓動工，一開始騙說只是在除草，沒想到卻開始挖洞、埋柱子，要求鄉長簽承諾書，要業者暫停施工。

公所與種電業者簽訂在第六公墓約2.9公頃設太陽能光電，魏碩衛表示，是前鄉長詹木根任內簽定，合約中業者也有應允要回饋蓋百姓公祠，在業者和村民未達成相關共識前，公所不會同意業者動工。