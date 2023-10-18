彰化8家公共化幼兒園聯合揭牌 盼減輕家長負擔

彰化縣政府為提升公共化教保服務，減輕家長負擔，向中央爭取經費，加上縣府配合款，共投入1億5889萬多元新建或改建員林國小等非營利幼兒園及附幼共8家，今舉行聯合揭牌典禮，彰化縣長王惠美說，期望能營造關愛、健康及安全的育兒環境，讓家長能安心生、放心養。

彰化公共化幼兒園聯合揭牌典禮今天在員林國小舉行，王惠美表示，為滿足家長對公共化教保服務的期待，彰化縣政府向中央爭取經費，由中央補助1億4147萬多元、縣府配合款1741萬多元，新建或利用現有校舍空間於員林國小、福興日新國小、大村村東國小、和美新庄國小及秀水陝西國小新辦5家非營利幼兒園，另外，於合興附幼、田尾附幼及民生非營利幼兒園共3家，各增設1班，共3班2歲專班，8家共可收托學齡前幼兒458人。

王惠美說，公共化幼兒園提供青年朋友更多的育兒空間，新建廳舍設計都很可愛，讓孩子有第二個家的感覺，近年來縣府也積極興建0到2歲的育嬰中心，目前已有4間完成，並持續規劃、設計，未來預計將完成28間育嬰中心，一般照顧比為1:5，彰化提高至1:4，就是希望讓孩子們可以得到更好的照顧，而2歲以上銜接托兒所也積極佈建當中，包括將現有國小的閒置空間增設2歲以上專班，讓爸爸媽媽在育兒方面無後顧之憂。