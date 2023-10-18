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台中市旗全國最醜？7年前票選這面第一名卻沒用上

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市市旗，黃底紅字，與其他縣市比較，被形容「全國最醜」。圖／市府提供
台中市市旗，黃底紅字，與其他縣市比較，被形容「全國最醜」。圖／市府提供

台中市市旗黄底紅字只有「臺中市」3個字，曾被評爲「全台最醜市旗」。市議會教育文化委員會今討論提案，藍綠議員建議改市旗。台中市新聞局長鄭照新說，將與民政局研議。

鄭照新說，2年前曾邀朝陽大學及經濟部工業司共同設計討論。市旗有5點設計原則包括簡單、有象徵性、色彩不複雜，有辨識及獨特性，將與民政局研議。

國民黨議員李中說，目前台中市旗只寫「臺中市」，如果要重新設計，可印上市徽，另府徽「湖心亭」意象也很好，目前區運會等場合會秀出市旗，希望樣式簡單。

民進黨議員江肇國則說，台中市旗被指最醜市旗，希望更新，可採徵選；張家銨也贊同更新。

國民黨議員羅廷瑋，過去曾舉辦票選市旗活動，選出作品未被採納，希望不要重蹈覆轍，建議先印上市徽，再從長計議。

2016年台中市政府舉辦「台中好新旗」市旗設計徵選比賽，最後經由i-Voting選出結果，由明台高中老師張文諺獲得最高票，準備在2018世界花博亮相，但是之後沒有下文。

2016年台中市政府辦理市旗徵選，並開放i-voting，票選第一名的作品。圖／市府提供
2016年台中市政府辦理市旗徵選，並開放i-voting，票選第一名的作品。圖／市府提供

台中市 議員

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