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中科演練模擬發生5級以上強震 要求化學品清單放在易取得處

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中部地區若發生5級以上強震怎麼辦？中科管理局今舉辦災害防救應變觀摩演練。圖／中科管理局提供
中部地區若發生5級以上強震怎麼辦？中科管理局今舉辦災害防救應變觀摩演練。圖／中科管理局提供

中部地區若發生5級以上強震怎麼辦？中科管理局今與市府消防局、環保局、環境部中區環境事故專業技術小組，以及矽品公司等應變聯防單位合辦「中部科學園區災害防救應變觀摩演練」，在真有災難來時可有效應變。

演練模擬地震造成台中園區廠房建築物損毀，載運N-甲基吡咯烷酮槽車與搬運桶裝丙酮的堆高機碰撞，導致堆高機起火、駕駛受傷、受困，化學品洩漏等意外事故，且有無人機未經許可闖入事故現場。園區廠商在地震搖晃時，採取停機、掩護、穩固、地震後疏散等步驟。

此時台中市政府消防局出動「履帶式移動砲塔」，由消防人員在遠端搖控牽引水帶至熱區射水，減少人員暴露於熱區救災之危害風險。災害發生時各單位依據應變計畫及聯防組織分工各司其職，依平時定期訓練、演練之程序，進行減災、整備、應變、復原等階段演練，以實際應對突如其來之各類型災害事故。

屏東日前才發生嚴重工廠火災爆炸事故，中科管理局副局長施文芳向演習單位說，科學園區多年前即建置化學品自主申報系統，整合園區化學品資訊，並要求廠商須同步將化學品物質清單、數量、配置圖等置放於廠區哨口等易取得並能即時提供給救災單位的處所，配合輔導查核及聯合檢查機制，使園區的災害防救整備完善，未來將持續精進。

他說，今天的應變演練展現出各單位平時紮實的訓練及應變器材的整備程度，希望能透過實際演練強化彼此間的溝通協調管道，使通報及災害搶救程序更為熟練順暢、確實，演練結果圓滿順利。

矽品精密工業公司副總經理李權豐感謝各救災單位的指導及共同合作，肯定透過演練可讓園區廠商實際再精進應變技巧，以提升防、救災效能。

中部地區若發生5級以上強震怎麼辦？中科管理局今舉辦災害防救應變觀摩演練。圖／中科管理局提供
中部地區若發生5級以上強震怎麼辦？中科管理局今舉辦災害防救應變觀摩演練。圖／中科管理局提供
中部地區若發生5級以上強震怎麼辦？中科管理局今舉辦災害防救應變觀摩演練。圖／中科管理局提供
中部地區若發生5級以上強震怎麼辦？中科管理局今舉辦災害防救應變觀摩演練。圖／中科管理局提供

地震 屏東

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