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台中登革熱快篩陽+1！西屯女台南探親 家人曾發燒

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市府防疫人員執行戶外登革熱防治。圖／衛生局提供
台中市府防疫人員執行戶外登革熱防治。圖／衛生局提供

台中市衛生局今證實，醫院通報新增1例本土登革熱NS1陽性個案，疫調發現，住西屯區的40多歲女子中秋連假期間至台南探親，國慶日出現症狀，1名同行到台南的家人曾發燒，目前持續追蹤。西屯區公所獲報後已規畫防治。

衛生局表示，經疫調發現，個案9月29日至10月1日至台南探親，10月10日起陸續出現發燒、肌肉痠痛、噁心、全身無力，10月17日症狀未改善，且出現紅疹，至醫院NS1快篩陽性，同住家人2人皆為南部同行者，其中1人10月6日曾發燒，衛生單位將採檢及持續追蹤。

衛生局長曾梓展說，疾管署統計至今，台中市共有30例境外移入、31例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，已有19例本土登革熱個案監測期滿，其餘個案將陸續疫情監測至11月10日。

曾梓展呼籲，近期天候轉趨涼爽，早晚溫差大，國內登革熱疫情仍處於高點，由於社區內同時有多種病毒流行，醫師在診斷難度增加；如出現發燒、肌肉骨頭痠痛、後眼窩痛、出疹等疑似登革熱症狀時，請速就醫，主動告知旅遊史，以利醫師及早診斷通報。

衛生局說明，針對本土個案的化學防治前，市府會先行通知個案住家半徑50公尺住民配合防治；另執行戶外半徑200公尺化學防治，請市民主動配合，如查獲積水容器有孑孓，最高可罰1.5萬元；若有拒絕、規避或妨礙防治工作，最高可處30萬元罰鍰，呼籲市民配合防治政策，防堵登革熱。

台中市府防疫人員執行登革熱病媒蚊孳生源清除工作。圖／衛生局提供
台中市府防疫人員執行登革熱病媒蚊孳生源清除工作。圖／衛生局提供

衛生局 登革熱 發燒

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