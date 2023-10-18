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二水國際跑水節11月登場 可搭蒸汽火車、跑水、吃農村古早好滋味

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣「二水國際跑水節」將於11月4日、5日登場，今天暖身宣傳，民眾可來搭蒸汽火車、跑水、吃農村古早好滋味。記者林宛諭／攝影
彰化縣「二水國際跑水節」將於11月4日、5日登場，今天暖身宣傳，民眾可來搭蒸汽火車、跑水、吃農村古早好滋味。記者林宛諭／攝影

彰化縣「二水國際跑水節」將於11月4日、5日登場，彰化縣長王惠美表示，今年活動有5大亮點，包括圳頭祭、神轎跑水、浪漫水圳濕背秀創意跑水秀、農村饗宴庄腳味、音樂野餐童玩趣、鐵馬鐵腿尋寶行，歡迎大家來搭蒸汽火車、跑水、吃農村古早好滋味。

彰化縣政府結合交通部觀光署等單位今天在二水鄉林先生廟前為「二水國際跑水節」暖身宣傳，與會者還有參山國家風景區管理處處長曹忠猷、經濟部水利署第四河川分署長李友平、農村發展及水土保持署南投分署副分署長陳存凱、二水鄉長蘇界欽等人與會。

王惠美表示，今年活動有5大亮點，第1個亮點「祭典巡禮水思源」11月4日上午9點在二水鄉林先生廟祈福開幕，有感恩祭、神轎跑水等活動；第2亮點「浪漫水圳濕背秀」邀「身聲跨劇場」參與「創意跑水秀」，帶給大家全新的視覺饗宴。

第3亮點「農村饗宴庄腳味」商請「全國總舖師辦桌大車拚」總冠軍廚師沈佑澤以胭脂茄、白玉苦瓜、二水好米等入菜，即日起至10月24日開放網購；第4亮點「音樂野餐童玩趣」包括草地音樂會、跑水之夜晚會，有梁文音等超強卡司；第5亮點「鐵馬鐵腿尋寶行」可以搭乘DT－668「國王號」蒸汽火車頭，到二水鄉騎自行車遊賞二水之美。

王惠美說，今年文化局向國發會申請「二水國際跑水節AR雙語導覽系統」，民眾可以下載App使用，即可體驗雙語AR實境探索，透過AR虛實整合認識地方文化，完成實境解迷遊戲還可以兌換好禮。今年更邀請二水鄉姐妹市日本北海道津別町町長一起來跑水，希望透過活動將二水逐步推向國際。

二水鄉長蘇界欽表示，每年二水鄉老中青四代全員動起來，才有現在的規模，交通部觀光署將二水跑水節訂為國際型觀光年曆，也讓二水跑水節越來越國際化，帶來許多國內外遊客，這次國外行銷成效不錯，有不少國外遊客要來二水搭蒸汽火車並參與跑水活動。

曹忠猷表示，交通部觀光署也將二水跑水節列為國際型活動，今年的設計非常國際化，還加碼蒸汽火車，並特別到香港行銷，預計有2個香港團要來參加活動，希望讓更多國外遊客進來二水鄉。

文化局表示，今年還有「蒸氣國寶到二水‧小鎮巡禮跑水趣」，推廣在地小旅行，將帶領遊客於11月4日上午搭乘DT-668國王號蒸汽火車到二水鄉遊玩，遊程於10月19日上午10時開始線上販售，限額150名，相關活動資訊可查詢二水鄉公所臉書。

彰化縣「二水國際跑水節」將於11月4日、5日登場，彰化縣長王惠美（左四)邀請大家來搭蒸汽火車、跑水、吃農村古早好滋味。記者林宛諭／攝影
彰化縣「二水國際跑水節」將於11月4日、5日登場，彰化縣長王惠美（左四)邀請大家來搭蒸汽火車、跑水、吃農村古早好滋味。記者林宛諭／攝影

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